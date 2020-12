Une jeune fille de 14 ans fait partie des 143 personnes qui ont été inculpées après que la police a découvert des milliers de dollars en espèces, des paquets de couteaux et des sacs de drogue au cours d’une piqûre de deux jours.

Les policiers ont mené l’opération, connue sous le nom d’Opération Sabre IV, à travers Sydney jeudi et vendredi.

Ils ont saisi 41 couteaux, qui comprenaient des lames à action rapide et à ressort, une machette, un couteau dentelé de 25 cm de long et une hache de tomahawk.

Ils ont procédé à 78 détections de drogue, effectué 44 contrôles de conformité à la mise en liberté sous caution et émis plus de 600 avis de circulation et de transport.

Ils ont inculpé 143 personnes d’une série d’infractions, notamment la possession de couteau, la possession de drogue et la fourniture de biens et des infractions liées à la violence domestique.

Il s’agissait d’une jeune fille de 14 ans qui a été arrêtée jeudi près de la gare de Hornsby, dans la banlieue nord de Sydney.

Elle était recherchée par la police après avoir été supposément impliquée dans un incident de vol et une fouille du sac qui a suivi a révélé un couteau.

L’adolescent a été inculpé de garde d’un couteau dans un lieu public, de vol et de pénétration dans les locaux prescrits d’une personne sans consentement légal.

Dans un autre incident, la police a arrêté un conducteur de 35 ans pour un alcootest aléatoire sur Redfern Road à Minto, au sud-ouest de Sydney.

Il a quitté son véhicule et a tenté de fuir la police avant d’être arrêté.

Des vérifications ultérieures ont montré que l’homme était recherché pour des allégations d’agression sexuelle sur des enfants.

Il a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec une personne (âgée de 10 à 14 ans), de complot en vue d’obtenir de manière malhonnête un avantage financier par tromperie et de conduire un véhicule à moteur pendant la période de disqualification.

Vendredi, un homme de 33 ans a également été arrêté sur Bland Street, à Woolloomooloo, dans le quartier central des affaires de Sydney.

La police a fouillé la voiture et saisi de la cocaïne, 3 700 $ en espèces, une hache et un couteau tomahawk.

Le conducteur a été accusé de deux chefs de fourniture de drogue interdite, de garde d’un instrument offensif dans un lieu public et de gestion des produits de la criminalité.

L’inspecteur-détective Andrew Evans, commandant de l’opération Sabre IV, a salué le résultat de l’opération.

« La sécurité du public est toujours notre priorité absolue et nous voulons que des opérations comme Sabre rassurent la communauté sur le fait qu’elle peut mener sa vie en sécurité, tout en envoyant un message aux contrevenants potentiels – si vous commettez des crimes, vous serez pris.’