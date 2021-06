Une piqûre d’application de chat indique que les agences de renseignement américaines sont intéressées par plus que de simples « portes dérobées », a déclaré le lanceur d’alerte de la CIA John Kiriakou à RT

Selon le lanceur d’alerte de la CIA John Kiriakou, un messager « crypté » commercialisé de manière trompeuse et utilisé pour arrêter des centaines de criminels dans le monde montre que les services de renseignement créent, et pas seulement exploitent, des applications de chat.

Le FBI exploite secrètement une application de chat cryptée appelée ANOM, qui est devenue populaire parmi le crime organisé, les gangsters oubliant le fait qu’ils étaient surveillés lorsqu’ils utilisaient l’application. Nom de code Opération Trojan Shield/Greenlight, le programme de surveillance a finalement conduit à une répression coordonnée des gangs criminels impliquant les forces de l’ordre de 16 pays. Plus de 800 suspects ont été arrêtés à ce jour, mettant un frein à plus de 300 syndicats criminels à travers le monde, a déclaré Europol.





Aussi sur rt.com

Plus de 800 suspects arrêtés lors d’une opération d’infiltration mondiale « exceptionnelle » où des gangs ont été attirés à l’aide d’une application de chat surveillée – Europol







S’adressant à RT au sujet de la vaste opération d’application de la loi, le lanceur d’alerte de la CIA, John Kiriakou, a noté que le public devra accepter le fait que les autorités sont probablement impliquées dans bien plus que simplement essayer de contourner des applications telles que WhatsApp ou Signal afin pour accéder aux données privées.

« Nous craignons que les services de renseignement aient des portes dérobées… La plupart des gens ne pensent pas aux services de renseignement qui créent réellement l’application dans le but de piéger les gens » dit Kiriakou.

Kiriakou, un ancien analyste de la CIA qui a été poursuivi et emprisonné en vertu de la loi sur l’espionnage pour avoir dénoncé la torture américaine de suspects terroristes sous l’ancien président George W. Bush, est allé jusqu’à suggérer qu’il serait naïf de croire que vos messages numériques sont à l’abri de espionnage.

Je pense que nous devrions tous supposer que nos communications, même nos communications cryptées, sont surveillées.

Bien que l’opération ait servi de rappel qui donne à réfléchir sur les limites de la vie privée en ligne, on ne peut nier que la piqûre était rusée, a déclaré Kiriakou.

« Je ne pense pas qu’ils aient franchi la ligne. Je pense en fait que c’était une opération très bien pensée. Vous incitez simplement les personnes que vous ciblez à utiliser votre technologie. C’est si simple.

Surnommée « l’arnaque du siècle » dans les médias, l’opération internationale a commencé avec la mise sur le marché d’une application par des agents du FBI qui comprenait une clé principale secrète, permettant aux forces de l’ordre de déchiffrer et de stocker les messages au fur et à mesure qu’ils étaient transmis.





Aussi sur rt.com

« Sting of the Century » : le FBI et la police australienne incitent les gangs criminels à utiliser une application de chat surveillée et procèdent à des centaines d’arrestations







Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!