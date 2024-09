Une pinte sans retour ? Une mesure des deux tiers pourrait améliorer la santé des Anglais – étude | Science

Envie d’une petite pinte rapide ? Certes, elle n’a pas l’attrait des soirées plus familières après le travail, mais abandonner la pinte britannique au profit d’une plus petite mesure pourrait améliorer la santé de la nation, selon les chercheurs.

Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion après un essai mené dans une douzaine de pubs, bars et restaurants en Angleterre au cours duquel les pintes ont été supprimées et les deux tiers d’une pinte sont devenus la plus grande bière pression disponible.

L’expérience, qui a rencontré une certaine résistance, a entraîné une baisse de près de 10 % de la quantité de bière vendue. Bien que modeste, cette baisse pourrait atténuer l’impact des dommages liés à l’alcool, qui font des milliers de morts en Grande-Bretagne chaque année, estime l’équipe.

« C’est la première étude en situation réelle à se pencher sur ce sujet », a déclaré la professeure Dame Theresa Marteau, responsable de l’étude et directrice de l’unité de recherche sur le comportement et la santé à l’Université de Cambridge. « Est-ce que cela a le potentiel de contribuer à la santé de la population ? Je dirais que oui, sans aucun doute. »

L’alcool augmente le risque de plus de 60 problèmes de santé, de la cirrhose du foie au cancer, et avec les accidents qui y sont liés, il provoque des millions de morts mondial. Plus d’un cinquième des adultes en Angleterre boivent plus de 14 unités par semaine, ce qui les expose à un risque plus élevé de dommages.

L’essai de Cambridge a testé l’idée selon laquelle les gens pensent souvent davantage en termes de portions qu’en termes de taille de portion, en choisissant une bière, une tasse de thé, un morceau de gâteau, plutôt qu’un nombre précis de millilitres ou de grammes. Dans un essai similaire réalisé en janvier, les ventes de vin ont chuté lorsque le plus grand format de verre, généralement de 250 ml, a été supprimé.

Pour voir si l’astuce fonctionnait pour la bière, les chercheurs ont invité plus de 1 700 pubs, bars et restaurants à se joindre à l’essai. La réponse a été très peu enthousiaste : malgré une compensation pour les recettes perdues, seuls 13 ont accepté.

L’essai s’est déroulé sur trois mois l’année dernière. Au cours du premier et du dernier mois, les pintes ont été servies normalement. Au cours du mois intermédiaire, les pintes ont été supprimées, les clients étant informés que la plus grande bière pression faisait deux tiers de pinte.

Après avoir analysé les chiffres de 12 établissements (dont un a été exclu), on a constaté que les portions plus petites réduisaient le volume de bière vendue de 9,7 %. Bien que les ventes de vin aient augmenté, la quantité d’alcool consommée dans son ensemble était toujours en baisse. Les revenus ont chuté de 5 %, rapportent les auteurs dans Médecine Plos.

Aucun établissement n’a définitivement abandonné la pinte. Au-delà de la perte de recettes, il y a une inertie à surmonter. La pinte britannique, introduite en 1698, est un fondement culturel. Mais avec 568 ml, elle fait partie des plus grandes bières courantes servies au monde. Les Allemands préfèrent 500 ml, la pinte américaine 473 ml, la goélette australienne 425 ml.

Matt Beety, propriétaire de l’ours Le propriétaire de Abbeydale Road à Sheffield, qui a participé à l’essai, a déclaré que l’essor des bars à bière artisanale avait déjà fait évoluer les mentalités, en s’éloignant de la pinte. Quelques clients ont demandé pourquoi ils n’avaient pas le droit de boire des pintes, a-t-il dit, mais la plupart ont accepté. Les buveurs qui venaient habituellement pour boire deux pintes lorsque Sheffield United jouait s’en tenaient généralement à deux plutôt que de retourner au bar pour une troisième, a-t-il ajouté.

Les buveurs du sud de Londres étaient plus intrigués que convaincus. Le renard sur la collinedans un Wetherspoon’s à Denmark Hill, Patrick, 35 ans, et Ryan, 29 ans, savouraient une pinte au soleil.

« Je viens de passer un séjour en Turquie en formule tout compris et les boissons à l’hôtel étaient très généreuses », a déclaré Ryan, avec un geste qui indiquait qu’elles étaient très petites. « On finit par en commander davantage. »

« Cela dépend de l’endroit où vous allez », a déclaré Patrick. « Si vous prenez un verre rapidement, cela n’a probablement pas d’importance. Vous finirez peut-être par le boire davantage. Mais si vous voulez vous saouler ? Eh bien, il vous faudra peut-être six verres au lieu de quatre. »

Rosalie et Ella, toutes deux âgées de 21 ans, ont été unanimes à la Couronne et le Lévrier à Dulwich. « En réalité, nous boirions toujours la même quantité », a déclaré Rosalie. « J’étais en Australie en train de boire des schooners et cela ne m’a certainement pas ralentie », a ajouté Ella. « Je considérerais les deux tiers comme des moitiés. J’arrondirais certainement à l’inférieur. »

Selon Mme Marteau, il n’existe pas de solution miracle pour réduire les maladies liées à l’alcool. « Lorsque nous pensons à la lutte contre l’alcool, nous pensons souvent à l’accessibilité et à la publicité. Nous mettons en avant une intervention supplémentaire qui peut être envisagée dans le cadre des politiques de contrôle de l’alcool », a-t-elle déclaré.