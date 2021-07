Une pinte par jour tient le docteur à distance ? Consommation modérée d’alcool liée à un faible risque de crise cardiaque

De temps en temps, un journal de santé vante les avantages pour la santé de la consommation d’alcool, ce qui est toujours rassurant, surtout lorsque vous souffrez d’un mal de tête d’avoir été trop servi la veille. Cependant, il y a une part de vérité dans les avantages de la bière pour la santé. Une étude récente suggère que boire environ une pinte chaque jour en une semaine peut aider à prévenir les conséquences mortelles des maladies cardiovasculaires (MCV).

Emmanuela Gakidou, directrice principale du développement organisationnel et de la formation à l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, a mentionné que cette étude s’applique aux personnes déjà atteintes de MCV. Selon l’auteur de la recherche Chengyi Ding, « Nos résultats impliquent que les patients atteints de MCV n’ont peut-être pas besoin d’arrêter de boire pour éviter plus de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux ou d’angine de poitrine, mais ils peuvent envisager de réduire leur consommation hebdomadaire d’alcool car elle est liée à un risque accru de contracter d’autres maladies, les personnes atteintes de MCV qui ne boivent pas ne devraient pas être incitées à commencer. »

Selon les experts de l’University College London, consommer jusqu’à 105 grammes d’alcool par semaine est associé à un risque plus faible de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’angine de poitrine ou de mortalité chez les personnes atteintes de MCV. Cela équivaut à 13 unités britanniques d’alcool, soit moins de six pintes de bière de force moyenne ou un peu plus qu’une bouteille de vin.

Les auteurs ont calculé le risque pour 48 423 personnes atteintes de MCV à l’aide des données de la UK Biobank, du Health Survey for England, du Scottish Health Survey et de 12 recherches antérieures. Les chercheurs ont également découvert que l’augmentation de la consommation d’alcool, jusqu’à 62 grammes par jour, n’était pas liée à un risque accru de crise cardiaque récurrente ou de mortalité, par rapport à l’absence de consommation d’alcool.

Mais même ainsi, les auteurs de l’étude ont pris soin de souligner qu’ils n’encouragent pas les patients atteints de MCV à commencer à boire, s’ils ne l’ont pas déjà fait.

