Un PILL qui pourrait tuer Covid dans les heures qui suivent sa prise pourrait mettre fin aux verrouillages, a déclaré un expert.

Les traitements à domicile contre les coronavirus sont à l’étude dans l’espoir d’en trouver un d’ici l’automne.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Favipiravir est le seul antiviral sous forme de pilule actuellement testé contre l’infection Covid au Royaume-Uni Crédit: Alamy

Connus sous le nom d’antiviraux, ils empêchent le coronavirus de se répliquer dans l’organisme pour «arrêter Covid-19 dans ses élans», selon le Premier ministre qui a annoncé la recherche d’un tel médicament la semaine dernière.

On espère que les antiviraux pourraient aider à réduire la propagation du virus et limiter l’impact de toute nouvelle variante, comme celle de l’Afrique du Sud, du Brésil et de l’Inde.

Bien que l’on ne sache pas quels médicaments le gouvernement étudiera, le favipiravir est le seul antiviral actuellement testé au Royaume-Uni.

Le professeur Kevin Blyth, investigateur principal de l’essai, de l’Université de Glasgow, a déclaré au Mirror: «Ce serait un énorme pas en avant si les médicaments antiviraux fonctionnent.

«Aucun service hospitalier n’est soumis à une pression énorme parce que les patients ne viennent jamais à l’hôpital.

« Les services normaux peuvent fonctionner et vous n’avez pas besoin de verrouillage ou d’autres mesures de contrôle draconiennes. »

Il a déclaré que les médicaments «pourraient être en mesure de réduire la propagation et le risque d’épidémies».

Ils fonctionneraient en «tuant» le coronavirus dans le corps s’ils étaient pris rapidement dans les quelques jours suivant un test Covid positif.

« Certes, au cours des six prochains mois, nous devrions être en mesure d’obtenir une réponse », a déclaré le professeur Blyth à propos du procès de Favipiravir.

L’essai, appelé GETAFIX, mesurera si les patients infectés par Covid deviennent plus malades en utilisant un score de 1 à 10.

Les volontaires de Glasgow sont invités à s’inscrire dès qu’ils obtiennent un test Covid positif, avec un essai séparé en cours à Londres.

Boris Johnson a déclaré lors du briefing de Downing Street le 20 avril que les scientifiques recherchaient des traitements à domicile contre les coronavirus à mettre en œuvre d’ici l’automne. Se joignant à lui, le Dr Nikki Kanani, directeur médical des soins primaires pour NHS England et NHS Improvement, a déclaré que les experts examinaient le budésonide, un médicament contre l’asthme inhalé qui réduit l’inflammation. Crédit: Simon Dawson / No 10 Downing Street / BEEM

Si les essais GETAFIX montrent que Favipiravir fonctionne, il pourrait s’agir du premier traitement antiviral contre Covid léger – qui constitue la grande majorité des cas.

Le professeur Blyth a déclaré: «Il y a eu quelques premières données provenant de Chine indiquant que cela avait un effet positif par rapport à d’autres médicaments.

«Mais ce qu’ils montraient, c’est que les patients étaient généralement capables de se débarrasser du virus plus rapidement grâce à des écouvillons prélevés sur leur nez et que les radiographies anormales se sont améliorées plus rapidement.

«La clairance virale est le terme médical pour cela. Mais cette étude n’a pas été en mesure de prouver clairement qu’elle réduirait le nombre de personnes qui devraient être ventilées ou qui mourraient si elle était largement utilisée.

Le Dr Janet Scott, ancien chercheur en chef de GETAFIX, a déclaré: «Les médicaments les plus rapidement utilisés sont des médicaments qui sont déjà utilisés pour d’autres maladies.

«Le seul candidat actuel pour un médicament antiviral qui est également oral est le Favipriavir.

«Ce médicament a été développé en tant qu’anti-grippal au Japon, mais a connu quelques premiers succès dans des essais en Chine, ce qui a permis à une personne d’éliminer le virus du système et de réduire les lésions pulmonaires.»

Dans l’ensemble, Favipiravir a montré des résultats prometteurs dans des études cliniques en Chine, en Russie et au Japon, et d’autres essais sont en cours dans plusieurs pays.

Mais les études se sont concentrées sur les patients gravement malades dans les hôpitaux, certains pays comme l’Inde autorisant son utilisation comme option de traitement.

L’avantage d’un antiviral pris tôt est qu’il empêche le virus de s’installer dans l’organisme.

La plupart des médicaments qui ont fait leurs preuves contre Covid sont destinés aux patients hospitalisés, et les traitements suppriment la réponse du système immunitaire contre la maladie, plutôt que le virus lui-même.

Cela vient après que le gouvernement a annoncé qu’un nouveau groupe de travail chercherait des médicaments antiviraux pour Covid-19 au cours de l’été.

Les responsables espèrent trouver et mettre en ligne deux traitements cette année, espérons-le d’ici l’automne, lorsqu’une troisième vague du virus devrait se produire.

La majorité de l’opinion scientifique est qu’il y aura une troisième vague de virus à un moment donné plus tard en 2021, a déclaré Boris Johnson lors du briefing de Downing Street le 20 avril.

Même si chaque adulte est sur la bonne voie pour recevoir une première dose du vaccin contre le coronavirus d’ici juillet, il y aura toujours des millions de personnes qui ne pourront pas la prendre pour des raisons médicales, qui l’auront refusée ou pour qui le vaccin ne fonctionnera pas.

S’ils attrapent le coronavirus, ils pourraient se voir proposer le médicament antiviral sous forme de comprimés pour empêcher l’aggravation de l’infection.

Le nouveau groupe de travail sur les antiviraux, qui n’a pas encore nommé de président, soutiendra le développement des médicaments par le biais d’essais cliniques et examinera également les opportunités de fabrication.

Commentant l’annonce, le Dr Penny Ward, professeur invité en médecine pharmaceutique au Kings College de Londres, a déclaré qu’il existe un certain nombre d’essais de phase précoce portant sur les médicaments antiviraux oraux.

L’un de ceux-ci est le molnupiravir, aux premiers stades des essais aux États-Unis.

Le fabricant, Merck, a déclaré que les données précliniques montrent que le médicament est «très puissant» pour empêcher le coronavirus de se répliquer.

D’autres médicaments appelés «anticorps monoclonaux» sont également testés. Ils agissent comme de vrais anticorps produits par le système immunitaire.

Le Dr Nikki Kanani, directeur médical des soins primaires du NHS England et du NHS Improvement, a déclaré que les experts recherchaient le budésonide, un médicament contre l’asthme inhalé qui réduit l’inflammation.