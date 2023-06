Une pilule contre le cancer du poumon réduit de moitié le risque de décès, selon une étude « passionnante »

Une pilule prise une fois par jour réduit de moitié le risque de mourir d’un cancer du poumon, selon les résultats « passionnants » et « sans précédent » d’une étude mondiale d’une décennie.

La prise du médicament osimertinib après la chirurgie a considérablement réduit le risque de décès des patients de 51%, ont montré les résultats présentés lors de la plus grande conférence mondiale sur le cancer.

Le cancer du poumon est la première cause mondiale de décès par cancer, responsable d’environ 1,8 million de décès par an. Les résultats de l’étude de stade avancé, dirigée par l’Université de Yale, ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (Asco) à Chicago.

« Il y a trente ans, nous ne pouvions rien faire pour ces patients », a déclaré le Dr Roy Herbst, directeur adjoint du Yale Cancer Center et auteur principal de l’étude. « Maintenant, nous avons ce médicament puissant.

« Cinquante pour cent est un gros problème dans n’importe quelle maladie, mais certainement dans une maladie comme le cancer du poumon, qui a généralement été très résistante aux thérapies. »

L’essai Adaura a impliqué des patients âgés de 30 à 86 ans dans 26 pays et a examiné si la pilule pouvait aider les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules, la forme la plus courante de la maladie.

Tous les participants à l’essai présentaient une mutation du gène EGFR, qui se retrouve dans environ un quart des cas de cancer du poumon dans le monde et représente jusqu’à 40 % des cas en Asie. Une mutation de l’EGFR est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et chez les personnes qui n’ont jamais fumé ou qui fument peu.

S’exprimant à Chicago, Herbst a déclaré que les résultats « passionnants » ajoutaient un poids énorme aux conclusions antérieures du même essai qui montraient que la pilule réduisait également de moitié le risque de récidive de la maladie.

Herbst, doyen adjoint pour la recherche translationnelle à la Yale School of Medicine, a déclaré que la pilule s’est avérée «changeante pour la pratique» et devrait devenir la «norme de soins» pour le quart des patients atteints de cancer du poumon dans le monde avec la mutation EGFR.

Certains patients au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays peuvent déjà accéder au médicament, a-t-il déclaré, mais davantage devraient en bénéficier.

Toutes les personnes diagnostiquées avec un cancer du poumon ne sont pas toutes testées pour la mutation EGFR, qui doit changer, a déclaré Herbst, compte tenu des résultats de l’étude. « Cela renforce encore la nécessité d’identifier ces patients avec des biomarqueurs disponibles au moment du diagnostic et avant le début du traitement. »

Le traitement après la chirurgie avec l’osimertinib, également connu sous le nom de Tagrisso et fabriqué par AstraZeneca, « a considérablement réduit » le risque de décès chez les patients atteints d’un cancer du poumon, selon les résultats de l’essai. « L’osimertinib adjuvant a démontré un bénéfice de survie globale sans précédent, hautement statistiquement significatif et cliniquement significatif chez les patients », indique le rapport.

Après cinq ans, 88 % des patients ayant pris la pilule quotidienne après l’ablation de leur tumeur étaient toujours en vie, contre 78 % des patients traités par placebo. Dans l’ensemble, il y avait un risque de décès de 51 % inférieur pour ceux qui recevaient l’osimertinib par rapport à ceux qui recevaient le placebo.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Le bénéfice de survie « a été observé de manière cohérente » dans une analyse dans tous les sous-groupes de l’étude, y compris ceux atteints d’un cancer du poumon de stade un, de stade deux et de stade trois. Une chimiothérapie avait été administrée à 60 % des participants à l’étude, et le bénéfice de survie de l’osimertinib a été observé, qu’une chimiothérapie antérieure ait été reçue ou non.

« Il est difficile de dire à quel point cette découverte est importante et combien de temps il a fallu pour arriver ici », a déclaré le Dr Nathan Pennell, un expert d’Asco qui n’a pas participé à l’étude. « Cela montre une amélioration sans équivoque et très significative de la survie. »

Un médicament contre le cancer du sein réduit le risque de retour de la forme la plus courante de 25 % En savoir plus

Environ les deux tiers des 682 patients de l’essai étaient des femmes. Environ les deux tiers des patients n’avaient également aucun antécédent de tabagisme, ce qui suggère que la pilule fonctionne pour les fumeurs et les non-fumeurs diagnostiqués avec un cancer du poumon.

Angela Terry, présidente d’EGFR Positive UK, une association caritative contre le cancer du poumon, a déclaré que les résultats étaient « très excitants » et « extrêmement significatifs ».

« Un taux de survie global de 88 % sur cinq ans est une nouvelle incroyablement positive », a-t-elle déclaré. « Avoir accès à un médicament dont l’efficacité est prouvée et dont les effets secondaires sont tolérables signifie que les patients peuvent être confiants et capables de profiter d’une bonne qualité de vie plus longtemps. »