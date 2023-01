Une pilote touche les pieds de son père avant de piloter l’avion dont il est passager

Aussi énorme et impossible que cela puisse paraître au premier abord, tous les parents veulent que leurs enfants réussissent dans la vie et atteignent tous leurs objectifs. Ils mettent tout en œuvre et font de nombreux sacrifices pour aider leurs enfants à réaliser leurs ambitions. Cela montre à quel point les parents et leurs bénédictions sont importants pour un enfant. Une vidéo attachante d’une fille pilote cherchant les bénédictions de son père avant le vol est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Chaque pilote espère emmener sa famille sur un vol à un moment donné de sa carrière, et une vidéo virale téléchargée par le capitaine Krutadnya Hale qui pilote l’Airbus A320 a montré comment elle a accueilli son père à bord.

La vidéo commence par elle faisant signe à la caméra dans son uniforme de pilote, puis se dirigeant vers son père qui était assis au premier rang. Elle touche ensuite les pieds de son père et demande sa bénédiction avant de se diriger vers le cockpit. On peut également la voir serrer son père dans ses bras, ce qui le laisse en larmes.

Le geste du pilote et la réaction du père dans la vidéo n’ont pas de prix. La vidéo a été partagée avec une légende qui disait: “Fille pilote pilotant son père. Ses larmes de joie, bénédictions avant de décoller, je ne quitte jamais ma maison sans la bénédiction de mes parents, parfois je vole tôt le matin, quitte la maison à 3-4 heures du matin quand mes parents dorment profondément, bien que quitter la maison sans toucher leurs pieds soit incomplet .”

La vidéo est devenue virale avec près de 8 millions de vues. La section des commentaires était remplie d’utilisateurs appréciant le lien que les pères et les filles partagent.

Un utilisateur a commenté: “J’adore la façon dont elle rend hommage à son père.” Un autre utilisateur a écrit: “Merde, j’ai les larmes aux yeux, fier de vous Des femmes comme vous nous rendent fiers et nous motivent chaque jour!”

Les pères sont connus pour ne pas bien exprimer leurs émotions, alors regarder comment un père réagit lorsqu’il est surpris ou ravi n’a pas de prix. C’est peut-être pourquoi ce genre de vidéos devient souvent viral. Une vidéo d’un influenceur des médias sociaux surprenant son père avec une voiture qu’il a toujours voulue est également devenue virale plus tôt ce mois-ci et dégageait une joie similaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici