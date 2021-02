Cette magnifique pile de campagne qui abritait autrefois l’auteur de Just William, Richmal Cropton, pourrait être à vous pour 1,35 million de livres sterling.

La Colston House, classée Grade II, à Buckfastleigh, dans le Devon, s’étend sur 4 111 pieds carrés, avec cinq chambres, trois salles de bains, deux salles de réception et une annexe attenante avec trois chambres, une salle de bains familiale et une salle de réception.

Complet avec cinq acres et demi avec 7,3 acres supplémentaires et 0,6 mile de droits de pêche sur une seule rive, la propriété individuelle de style Queen Anne s’étend jusqu’à River Dart, donnant aux propriétaires potentiels la possibilité de se baigner dans la rivière pendant les mois d’été.

Le magnifique bâtiment de catégorie II est livré avec un jardin très spacieux de cinq acres et demi et un accès à la rivière

Il dispose également d’une grande cuisine de campagne avec quatre fours Aga et un atelier d’artiste.

Il y a aussi un court de tennis à surface dure assis à côté d’une pelouse formelle, avec plus d’espace pour les chasseurs de maison aux doigts verts pour jardiner, avec une serre, du compostage et des lits de légumes.

Les visiteurs pourront se garer sur le grand parking près du court de tennis et un magasin de bois à ciel ouvert et une grange, qui est actuellement utilisé comme garage.

La propriété, qui appartient à une famille depuis plus de 60 ans, a des liens littéraires avec la Liste du patrimoine national d’Angleterre (NHLE); Richmal Crompton, auteur de la série pour enfants Just William a vécu à la maison «à un moment donné».

La cuisine comprend un Aga pour quatre personnes et complète le décor et les murs lambrissés en bois avec le sol en dalles d’origine toujours intact, avec une vue imprenable qui donne sur le magnifique jardin et la campagne anglaise au-delà

La propriété spacieuse a beaucoup d’espace pour plusieurs salles à manger, avec un coin salon extérieur plus privé dans le jardin pour que les propriétaires puissent profiter du temps d’été ou pour s’asseoir après le jardinage dans les potagers de la propriété

La cuisine mène à une salle à manger, qui abrite une superbe cheminée en pierre qui assurera le chauffage de la propriété, avec de la moquette opposée aux pierres apparentes dans la cuisine et du parquet dans la majorité de la propriété.

Un immense salon avec un mur en panneaux de bois qui complète les rainures en bois utilisées dans le sol, avec de grandes baies vitrées, ce qui signifie que la pièce reçoit beaucoup de soleil toute la journée et une vue fantastique sur la campagne

La populaire série de 39 livres a été publiée entre 1922 et 1970 et s’est vendue à plus de 12 millions d’exemplaires au Royaume-Uni. Depuis, les livres ont été traduits en neuf langues différentes et ont été adaptés pour la scène et l’écran.

La franchise Just William compte un grand nombre de fans, des groupes tels que la Just William Society étant créés en l’honneur du personnage bien-aimé.

Elle a également écrit 41 romans pour adultes et publié neuf recueils de nouvelles au cours de sa vie.

On pense que Mme Crompton a même écrit certains des livres pour enfants de la population alors qu’elle était à la maison.

Le deuxième salon a une grande fenêtre qui pourrait être parfaite pour un siège de fenêtre, et met en valeur la flore et la faune autour de la propriété. La chambre dispose d’une petite cheminée et d’un parquet en bois d’origine

La chambre spacieuse offre une vue imprenable sur le terrain de cinq acres et demi qui vient avec la propriété qui peut être appréciée à travers les fenêtres de style Queen Anne qui rappellent l’âge de la belle maison classée II.

Une chambre est équipée d’un placard intégré et, comme de nombreuses pièces de la maison, possède sa propre cheminée d’origine

La cheminée et les deux alcôves sont sur une plate-forme surélevée, donnant au reste de la pièce une sensation d’enfoncement et confortable

Il y a aussi un studio d’art qui dispose de sa propre cheminée à bois et de beaux planchers de bois nus

Richmal Crompton: l’auteur qui a vaincu la polio Né en 1890 à Bury, Lancashire, Richmal Crompton a travaillé comme enseignant avant de se tourner vers l’écriture à plein temps. Son frère aîné, John, était également écrivain, ayant écrit des livres d’histoire naturelle et un livre fantastique The Kingdom That Was. Elle a contracté la polio, la laissant sans l’utilisation de sa jambe droite, et a également eu un cancer du sein plus tard dans la vie.

On pense que le roman et la série télévisée Good Omens de Neil Gaiman et Terry Pratchett ont été inspirés par Just William, et que la série a également inspiré la série Johnny Maxwell, également de Terry Pratchett.

L’écrivain, réalisateur de documentaires et environnementaliste Roger Deakin a également eu un aperçu de la propriété et a décrit la baignade dans la rivière Dart dans son journal de voyage Waterlog.

«La vente de Colston House offre une merveilleuse opportunité pour le prochain propriétaire de mettre à jour et de rafraîchir cette impressionnante maison de campagne classée Grade II», indique la liste avec Savilles.

«Les jardins sont dotés d’une abondance d’arbustes à fleurs et de magnifiques sapins matures et ifs anglais.

« Les vues sont idylliques et s’étendent jusqu’à la rivière Dart où les propriétaires de Colston House ont, au fil des ans, nagé régulièrement au large de la rivière.

«Le court de tennis à surface dure, qui a besoin de quelques réparations, est situé sur le côté de la pelouse formelle, avec une autre zone de jardin avec une serre, des lits de compostage et des plates-bandes de légumes.

« Il y a un grand parking en dur adjacent au court de tennis et un grand magasin de bois à ciel ouvert et une autre grande grange à bois utilisée pour le garage. »

« Ayant été dans la même propriété pendant plus de soixante ans, cette maison familiale bien-aimée a conservé une grande partie de son caractère d’origine et de ses caractéristiques d’époque et est actuellement aménagée comme une maison principale avec une aile attenante.

«À l’avant de Colston House, les vastes pelouses paysagères s’étendent jusqu’au ha-ha, qui borde le pâturage plat au-delà.