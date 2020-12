Une pieuvre a généralement huit pattes, comme son nom l’indique. Cependant, une pieuvre rare a été découverte au Japon, une avec neuf pattes.

Il est rapporté qu’un pêcheur mangeait quand ils ont découvert que la créature en train de cuire dans la marmite avait neuf pattes. L’incidence provient de la baie de Shizugawa dans la ville de Minamisanriku, préfecture de Miyagi. Depuis sa découverte, les scientifiques ont fait valoir que la jambe supplémentaire peut être une anomalie générée lorsque la pieuvre tente de faire repousser un membre perdu. Il était trop tard pour sauver la pieuvre, mais c’est une exposition créée au centre de la nature de Shizugawa que le public peut voir.

La créature rougeâtre mesure un peu plus de six pouces; légèrement plus longue que la petite règle de la collection de papeterie d’un étudiant. Kazuya Sato, qui cultive des algues wakame dans la ville, a trouvé la pieuvre prise dans son piège parmi quatre autres. Il a donné la prise à sa mère, qui a commencé à la cuisiner pour le dîner. Le Japon et d’autres pays côtiers ont généralement une consommation élevée de ces créatures marines.

Un chercheur du Minamisanriku Nature Center a déclaré au centre de nouvelles japonais Mainichi qu’il s’agissait d’un phénomène qui montre la diversité de la nature. «J’espère que ce sera l’occasion pour les gens d’en apprendre davantage sur les nombreux mystères de l’océan», a-t-il déclaré.

Les poulpes sont des céphalopodes avec une rare capacité de régénération. Ce qui signifie qu’ils peuvent simplement repousser une partie qu’ils ont perdue, un membre amputé par exemple. Le processus de repousse doit avoir abouti à ce nombre de membres mutés.

Auparavant, une autre pieuvre rare avait été aperçue sur une île du Puget Sound, dans l’État de Washington. Celui-ci n’avait que 7 pattes. Les groupes locaux de la faune l’ont identifié comme étant un mâle Haliphron atlanticus, une espèce qui a en fait 8 membres, mais dont l’un reste caché et n’apparaît que pendant la saison des amours. Le bras caché est soigneusement rangé sous un sac près de son œil. Il aide à féconder les femelles. Les chercheurs affirment que c’est pourquoi il est souvent faussement qualifié de « pieuvre à sept pattes ».