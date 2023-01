Une pierre runique vieille de 2 000 ans trouvée en Norvège pourrait être la plus ancienne de tous les temps et donner un aperçu des anciens systèmes d’écriture

Les archéologues ont trouvé ce qu’ils pensent être le plus ancien exemple de runes.

L’écriture, qui date d’environ 2 000 ans, a été trouvée en Norvège.

Les Scandinaves ont probablement développé l’écriture runique après avoir rencontré les anciens Romains pour la première fois, mais son âge n’est pas clair.

La plus ancienne pierre runique du monde a peut-être été trouvée en Norvège, datant de plus de 2 000 ans.

Il est couvert d’écriture runique primitive et les archéologues pensent qu’il remonte entre 1 et 250 après JC.

Il est unique parce qu’il semble être couvert de gribouillisselon un communiqué de presse de l’Université d’Oslo annonçant les résultats.

Une photo montre des runes épelant le mot « idiberug », peut-être le nom d’une femme. Les scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir de la plus ancienne pierre runique jamais découverte. (Alexis Pantos/KHM, UiO)

La pierre, découverte près d’un grand champ de tombes dans l’est de la Norvège fin 2021, peut nous apprendre les origines de cette mystérieuse forme d’écriture, selon le communiqué.

Une pierre commémorative ou un brouillon

La pierre se distingue par ses gravures mystérieuses.

“Certaines lignes forment un quadrillage et il y a de petites figures en zigzag et d’autres caractéristiques intéressantes. Toutes les inscriptions n’ont pas une signification linguistique”, a déclaré Kristel Zilmer, runologue et professeur de culture écrite et d’iconographie, dans le communiqué de presse.

Cela pourrait signifier que la pierre a été utilisée comme une sorte de brouillon pour essayer les runes.

“Il est possible que quelqu’un ait imité, exploré ou joué avec l’écriture. Peut-être que quelqu’un apprenait à graver des runes”, explique le professeur Zilmer.

Cependant, un mot, clairement déchiffrable sur la pierre, pourrait lui donner un autre sens.

Les runes épellent “IDIBERUG”.

Il est difficile de savoir exactement ce que cela signifie car les runes sont très primitives par rapport à celles utilisées par les Vikings.

Mais cela pourrait être une orthographe précoce de “Pour Idibera”, ce qui pourrait signifier que la pierre runique était également destinée à commémorer une femme ou une famille qui a été enterrée sur le site, selon le communiqué de presse.

On pense que les runes se sont développées après un premier contact avec les anciens Romains

On ne sait pas quand l’alphabet runique – appelé le futhark, parce que les six premières runes sont “fu th ark” – est apparu pour la première fois, selon le communiqué de presse.

Les runes sont la plus ancienne forme d’écriture en Norvège. Bien qu’ils soient le plus souvent associés à la Vikingsqui gouvernait la Scandinavie d’environ 800 après JC à 1100 après JC, les archéologues savent qu’ils ont été utilisés jusqu’en 1350 environ.

On ne sait pas quand l’écriture a commencé, même si on pense qu’elle a été inspirée par premier contact avec l’empire romain.

Les Scandinaves sont entrés en contact avec les Romains plus tard que de nombreuses civilisations européennes, vers 1-400 après JC. C’est alors que, inspirés par l’écriture latine, les premiers Scandinaves ont peut-être commencé à développer leur propre alphabet, expliquent les archéologues dans le communiqué de presse.

Seules 30 pierres runiques ont été trouvées avant environ 500 après JC.

Cette pierre runique récemment découverte, appelée Svingerudsteinen d’après le site de Svingerud où elle a été trouvée, est peut-être la plus ancienne.

Ceci est conforme à la datation au carbone effectuée sur les échantillons de charbon de bois et d’os de la fosse de crémation où la pierre a été trouvée, qui place la pierre avant 300 après JC.

En analysant la pierre, Zilmer pense que les archéologues peuvent en apprendre davantage sur le développement précoce de l’écriture runique et sur son évolution au fil du temps.