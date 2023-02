Une pièce remplie de jouets Looney Tunes rend la liste de vente de UK Home virale ; Voir les photos

Quiconque a déjà vendu une maison sait que sa propriété doit avoir un argument de vente solide pour conclure l’affaire. Pour obtenir un bon prix, les gens rénovent souvent leurs maisons et les rendent aussi attrayantes que possible. Ce vendeur au Royaume-Uni, cependant, avait des arguments de vente complètement différents et il gagne Internet. Cette maison de terrasse de deux chambres semblait aussi normale que possible de l’extérieur. Il a un salon spacieux avec une énorme sculpture d’araignée, une cuisine avec des armoires de couleur claire et une machine à laver, et une première chambre de bonne taille avec trois aquariums. Et ce n’est pas tout. Vient ensuite la deuxième chambre, où les choses deviennent encore plus étranges. Quelques peluches ou peut-être des centaines de peluches différentes ont du sens. Cette chambre avait de nombreux jouets Taz le diable de Tasmanie qui traînaient soigneusement. Même une peluche Bugs Bunny et un ours en peluche ont été repérés. Jetez un œil aux photos ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont repéré toutes ces choses étranges dans chacune des pièces. Certains ont été déconcertés par la sculpture d’araignée géante accrochée au mur du salon, d’autres ont été troublés par trois aquariums dans une maison. Pourtant, pour certains ayant un

Machine à laver

au milieu de la cuisine était le plus casse-tête. “Ils ont un

Machine à laver

pour les vêtements près de l’évier de la cuisine et les jouets en peluche, qu’est-ce qui est bizarre ? » a écrit un utilisateur d’Instagram.

Cette question courante a été répondue par un autre résident du Royaume-Uni. Ils ont écrit que les maisons de leur pays ont des machines à laver dans leur cuisine. C’est une minceur assez normale. Ils ont poursuivi en expliquant que cela pouvait sembler étrange aux gens aux États-Unis, mais cela se produit au Royaume-Uni parce que les maisons y sont plus petites et qu’ils n’ont pas de pièce séparée pour faire leur lessive.

Un autre utilisateur a écrit : “Le fait qu’il ait trois aquariums dans sa maison”

Un commentaire disait: “Pourquoi avoir une sculpture d’araignée géante dans le salon?”

Pour ceux qui ne savent pas pourquoi la poupée a aussi attiré autant d’attention parmi les autres décors, Taz le diable de Tasmanie est un personnage conçu par l’animateur américain Robert McKimson. L’inspiration a été tirée du vrai diable de Tasmanie, un animal originaire d’Australie, et du Tennessee Top du folklore américain. Ce personnage est connu pour son appétit, dévorant littéralement tout ce qui est en vue, y compris une envie particulière de lapins.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici