Une pièce pleine de Delaney

(L’article d’aujourd’hui est rédigé par l’écrivain invité récurrent Luke Frazier)

Parfois, je lis un livre et je me demande soudain si je m’en soucie suffisamment pour continuer. Si j’avance quand même, très occasionnellement, je suis récompensé par une phrase ou un passage si ridiculement bon que je m’arrête littéralement et me dis : « Oh, c’est pour ça que je lis ce livre ». Et puis j’ajouterai cette phrase ou ce paragraphe à ma collection de cartes de citations d’excellente écriture que j’ai conservées pendant de nombreuses années. Naomi Alderman a récemment fourni ceci :

Où que vous soyez, la richesse, la complexité et l’inépuisable intensité de l’ensemble se précipitent à travers vos yeux, vos oreilles, votre nez et votre peau. Tout ce qui vous entoure est là et vous aussi… vous avez trouvé le trésor. C’est le monde tel qu’il est.

J’adore les descriptions de qualité du « présent » et du fait de rester dans l’instant présent. Cette citation d’Alderman est forte car elle capture la gratitude au présent. Il décrit les rares moments de la vie où nous avons l’opportunité d’apprécier pleinement une intersection au bon endroit au bon moment et de ressentir la puissance de ce moment au plus profond de nous-mêmes – l’endroit que le poète Miller Williams (le père de Lucinda) appelle là-bas, là où l’esprit rencontre l’os.

Récemment, j’ai vécu ce genre de moment dans une petite galerie bien éclairée à l’intérieur du Knoxville Museum of Art (KMA). Cela fait partie de la réinstallation du Un terrain plus élevé exposition permanente d’art visuel de l’Est du Tennessee qui a eu lieu à la fin de l’année dernière. Une salle entière a été consacrée au travail de deux artistes/frères nés à Knoxville : Beauford et Joseph Delaney.

Selon Stephen Wicks, conservateur du KMA, l’acquisition d’une cinquantaine d’œuvres de Beauford entre 2014 et 2018 a en quelque sorte rendu inévitable la réinvention de l’espace, compte tenu de l’importance croissante de Beauford à l’échelle internationale et de la décision du KMA d’essayer de devenir un centre important pour son art. Heureusement, cet effort a été couronné de succès : KMA est désormais établie comme la collection institutionnelle la plus vaste et la plus complète de l’œuvre de Beauford, et les demandes de prêt proviennent d’endroits tels que l’Art Institute of Chicago et le Centre Pompidou à Paris.

J’ai eu la chance de visiter à nouveau l’exposition avec Wicks après avoir lu son essai merveilleusement perspicace sur Beauford Delaney et James Baldwin, écrit dans le cadre d’un projet antérieur aux multiples facettes intitulé Par la porte inhabituelle. Il a lancé une invitation après que je lui ai tendu la main en signe d’appréciation (juste un autre exemple de la façon dont Knoxville est remplie de gens sympathiques). Il ne fait aucun doute que je reviendrai plusieurs fois.

Lorsque vous entrerez dans la pièce pour la première fois, vous serez probablement attiré par la plus grande toile, Le défilé de Macy, une représentation énergique de l’événement annuel de Thanksgiving à New York par Joseph. Il se passe tellement de plaisir dans cette scène que j’ai eu envie de me lancer, d’acheter un bretzel chez un vendeur ambulant et de trouver une vue pour attraper les chars à venir. De là, vos yeux pourraient se tourner vers l’autre tableau new-yorkais de Joseph, Collégiale de Marbre, qui présente certains des meilleurs combos nuage-lumière que vous puissiez jamais voir. Lorsque vous reprendrez votre souffle, vous réaliserez qu’il se passe quelque chose de singulier et de spécial dans cette pièce : c’est une pièce débordante d’amour et de générosité d’esprit. Les frères avaient des styles différents, mais tout fonctionne si bien ensemble. Comme Wicks l’a expliqué dans un e-mail de suivi :

Bien qu’ils aient passé la majeure partie de leur vie et de leur carrière en dehors de l’Est du Tennessee, les frères Delaney, Beauford (1901-1979) et Joseph (1904-1991), nés à Knoxville, représentent deux des peintres les plus remarquables et les plus accomplis de la région. Ils ont suivi des chemins personnels et artistiques divergents : tous deux ont surmonté la pauvreté, le racisme et d’autres obstacles, poursuivant une carrière longue et productive et, dans le cas de Beauford, ont acquis une renommée internationale. On se souvient généralement de Beauford comme d’un peintre énigmatique et cosmopolite aux scènes vibrantes et expressives, et de Joseph comme d’un artiste figuratif à l’esprit libre spécialisé dans les représentations de rassemblements urbains animés et les portraits de femmes. Les deux hommes ont voyagé dans des cercles séparés, suivant des itinéraires esthétiques différents tout au long de leur vie, tout en restant connectés l’un à l’autre et à Knoxville.

Cet espace de quelques centaines de pieds carrés regorge d’une énergie du moment qui engage tous les sens. Même si les vibrations joyeuses et tumultueuses de Joseph peuvent initialement attirer votre attention, ce sont les abstractions de Beauford qui fournissent un fondement au sens. Ils sont le produit de son temps passé à Paris et dans ses environs et le travail d’un artiste désireux d’expérimenter la couleur et la forme.

Un point fort pour moi est Lumière du soleil en mouvement, et si au début il apparaît quelques nuances de jaune, une inspection plus approfondie donne une gamme de couleurs plus large. Selon la note, il s’agit d’un « composé de dizaines de couches superposées de jaune entremêlées de rouge, d’orange brûlé, d’olive, de vert citron et de blanc ». Il y a une richesse de texture et de teinte qui confond et éblouit. De la même manière, Lumière dispersée fait plus que ce qui semble possible en créant du mouvement là où il n’y en a pas. Et pour des raisons que je ne peux pas commencer à expliquer, il présente des couleurs contrastées dans un tout unifié. C’est juste ainsi là que vous ne pouvez pas vous empêcher de participer.

Enfin, je dois mentionner l’incroyable portrait au pastel de James Baldwin par Beauford. Comme l’explique le conservateur Wicks dans son Par la porte inhabituelle essai, les deux hommes entretenaient une amitié étroite et affirmée de longue date et étaient créativement sympathiques. Au cours de ses dernières années, Beauford a fini par souffrir de problèmes de santé mentale et Baldwin l’a accueilli. Beauford a peint Baldwin à plusieurs reprises, et celui exposé est l’un des premiers. Les yeux de Baldwin s’engagent absolument, la note parle de « révéler la lumière intérieure essentielle ». Il est également fait mention d’une histoire de Baldwin dans laquelle lui et Beauford marchaient dans une rue pluvieuse et où le peintre remarquait les belles couleurs tourbillonnantes produites par l’huile dans l’eau des gouttières.

Cela capture à peu près l’essence de la puissance de cette pièce : il y a de la beauté à chaque instant, à la . Échevin l’essence de l’ensemble. C’est une salle de trésors, avec des vues spectaculaires sur les horizons proches et lointains.