Une pièce maîtresse du sport chinois mise au rebut

Le Grand Prix de Chine est annulé pour la quatrième année consécutive

Le Grand Prix de Chine a été retiré du calendrier de Formule 1 pour la quatrième année consécutive au milieu des mesures strictes du pays pour empêcher la propagation de Covid-19.

La course, qui était prévue pour le 16 avril de l’année prochaine, n’aura pas lieu, a déclaré la Formule 1 dans un communiqué “en raison des difficultés persistantes présentées par le Covid-19 situation.”

La quatrième annulation consécutive survient même après que les chefs de la F1 ont signé un nouvel accord pour prolonger le Grand Prix de Chine jusqu’en 2025 l’année dernière, et survient au milieu des manifestations qui ont lieu dans le pays en raison de ce que certains considèrent comme des directives Covid-19 trop strictes imposées. par le gouvernement au pouvoir du pays.

“La Formule 1 peut confirmer, après dialogue avec le promoteur et les autorités compétentes, que le Grand Prix de Chine 2023 n’aura pas lieu en raison des difficultés persistantes présentées par la situation du Covid-19“, ont-ils déclaré dans un communiqué.

“La Formule 1 évalue des options alternatives pour remplacer le créneau sur le calendrier 2023 et fournira une mise à jour à ce sujet en temps voulu.”

Le Grand Prix de Chine 2023 n’aura pas lieu en raison des difficultés persistantes présentées par la situation du COVID-19#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA — Formule 1 (@F1) 2 décembre 2022

L’annulation de la course signifie qu’il y aura une fenêtre de quatre semaines sans Grand Prix en avril, le Grand Prix de Melbourne étant prévu le 2 avril et le prochain étant le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou le 30 avril.

Cependant, il a été rapporté que la Formule 1 devait s’entretenir avec divers autres hôtes potentiels de la course en vue de combler le vide dans le calendrier.

On pense que le circuit portugais de Portimao fait partie des candidats à la place du Grand Prix de Chine. La piste a été utilisée comme course de remplacement en 2020 et 2021 pour d’autres qui ont été annulées en raison de Covid-19.

La dernière fois que la course a eu lieu, c’était lors de la saison 2019 qui, à cette occasion, a été remportée par Lewis Hamilton.

L’arrêt de la course sera sans aucun doute un coup dur pour le tout premier pilote de F1 chinois, Guanyu Zhou, qui n’a pas encore participé à son Grand Prix à domicile.

La saison 2023 de Formule 1 débute à Bahreïn le 5 mars et se terminera plusieurs mois plus tard à Abu Dhabi le 26 novembre.