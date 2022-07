Une pièce effrayante d’une preuve abandonnée d’un aéroport utilisée pour attraper un “tueur” 47 ans après le meurtre brutal d’un adolescent

LE meurtre brutal d’un adolescent est resté irrésolu pendant 47 ans – jusqu’à ce que des détectives mettent la main sur un élément de preuve abandonné dans un aéroport.

La police a récupéré une tasse à café jetable du suspect David Sinopoli pour des tests ADN dans le cas du meurtre en 1975 de Lindy Sue Biechler, 19 ans.

David Sinopoli a été arrêté 47 ans après qu’une femme de 19 ans a été assassinée dans son immeuble Crédit : Bureau du procureur du comté de Lancaster

Le corps de Lindy Sue Biechler a été découvert avec 19 coups de couteau par sa tante et son oncle Crédit : Procureur de district du comté de Lancaster

La police a arrêté Sinopoli après avoir récupéré une tasse de café usagée pour confirmer une astuce ADN Crédit : WGAL

Le corps de Biechler a été découvert il y a 47 ans avec un couteau sortant de son cou par sa tante et son oncle.

Elle avait été poignardée 19 fois dans le dos alors qu’elle se trouvait chez elle en Pennsylvanie.

Il y avait encore des sacs d’épicerie sur le comptoir alors qu’elle venait de rentrer du magasin, ont déclaré les enquêteurs.

Le département de police du canton de Manor a mené des enquêtes et a suivi plusieurs pistes pendant des années après le crime, mais le bureau du procureur n’a pas été en mesure de trouver un suspect convaincant.

SUSPECT TROUVÉ

David Sinopoli avait vécu dans le même immeuble de quatre unités que Biechler qui avait un hall commun, a déclaré la procureure du district du comté de Lancaster, Heather Adams, selon WGAL.

Adams n’a nommé aucun lien entre Biechler et Sinopoli autre que leur bâtiment partagé.

Les enquêteurs ont utilisé la généalogie ADN pour identifier Sinopoli comme un suspect potentiel.

Cette nouvelle technologie utilise un échantillon d’ADN en combinaison avec des arbres généalogiques, des archives publiques, des bases de données et des dossiers judiciaires pour identifier un suspect, a rapporté WGAL.

“Il est remarquable de penser qu’en 1975, l’ADN n’existait pas, du moins dans le système judiciaire pénal”, a déclaré Adams.

Les responsables de Parabon NanoLabs ont collecté l’ADN des vêtements de Biechler pour déterminer l’origine ethnique du suspect.

Ils ont découvert que le meurtrier présumé venait d’une petite ville du sud de l’Italie appelée Gasperina.

“Ces restrictions ont encore réduit la portée des recherches ultérieures car il y avait très peu de personnes vivant à Lancaster au moment du crime qui avaient le bon âge, le bon sexe et avaient l’arbre généalogique correspondant à ces origines”, a déclaré Moore selon WGAL.

INDICE DE TASSE À CAFÉ

La police a décidé de suivre Sinopoli jusqu’à l’aéroport de Philadelphie après l’avoir identifié comme suspect.

À l’aéroport, le suspect a jeté une tasse de café que la police a récupérée afin de prélever un échantillon d’ADN et de confirmer le tuyau de Parabon NanoLabs, ont indiqué les enquêteurs.

“C’est une astuce hautement scientifique, mais une astuce tout de même”, a déclaré Moore.

Moore a annoncé lundi que les autorités avaient arrêté David Vincent Sinopoli du canton d’East Hempfield, qui a maintenant 68 ans.

“Lindy Sue Biechler avait 19 ans quand sa vie lui a été brutalement enlevée il y a 46 ans dans le caractère sacré de sa propre maison”, a déclaré Adams.

“L’arrestation de David Sinopoli marque le début du processus judiciaire et nous espérons qu’elle apportera un certain soulagement aux proches des victimes et à la communauté, qui depuis 47 ans n’ont eu aucune réponse.”

Sinopoli fait face à une accusation d’homicide criminel.