Semaine Mozart 2021 est maintenant en cours. Le concert d’ouverture a été joué par le directeur artistique, Rolando Villazón, alors qu’il montait sur scène avec l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg sous la direction de Kery-Lynn Wilson. Mais l’hommage à Mozart cette année est marqué par un événement spécial: la première mondiale d’une pièce jusqu’alors inconnue du prodige musical lui-même. Le solo de piano nouvellement découvert, intitulé Allegro in D – K.626b / 16, a été joué par le pianiste de renommée mondiale, Seong-Jin Cho dans la grande salle du Fondation Mozarteum de Salzbourg. Le récital de 94 secondes a eu lieu le 27 janvier, date emblématique qui a marqué le 265e anniversaire de l’anniversaire du compositeur.

Le manuscrit perdu

Le manuscrit a été écrit par Mozart à la fin du XVIIIe siècle, probablement en 1773 alors qu’il terminait une visite en Italie ou déjà de retour dans sa ville natale de Salzbourg, en Autriche. Il aurait eu 17 ans à l’époque. Le directeur de la recherche au Fondation Mozarteum, Ulrich Leisinger, nous a dit que « l’écriture semble assez inhabituelle pour Mozart », mais « a ses caractéristiques » et « la partition a été écrite très rapidement ». Le papier sur lequel il l’écrivait n’était pas du papier à musique, mais du papier en feuille normal. Il a dessiné lui-même les lignes des portées. C’est vraiment une pièce unique.

Où était-ce toutes ces années?

On ne sait ni comment ni pourquoi, mais on pense que le manuscrit est passé du domaine du plus jeune fils du compositeur à la collection d’Aloys Fuchs, un musicien amateur. Après cela, il a été donné, peut-être par erreur, et perdu pour la communauté musicale. Dans les années 1880, il est entré en possession d’un livre ancien et d’un marchand d’art à Vienne, pour finalement être vendu aux enchères en 1899. C’est à cette époque que la pièce a été remarquée parce que le catalogue Köchel, qui conserve une liste de l’œuvre de Mozart , a commencé à le mentionner.

Plus de cent ans plus tard, en 2018, la Fondation Mozarteum de Salzbourg a eu l’opportunité d’acheter le manuscrit à la famille d’un ingénieur franco-néerlandais qui avait lui-même acheté le manuscrit à un marchand parisien dans les années 1920.

C’est à ce stade que la fondation a pu confirmer que la pièce était vraiment un Mozart original. Il a été publié le même jour que sa première mondiale et représente l’une des plus grandes découvertes musicales depuis des années.

Joué par un pro

À la connaissance de chacun, Seong-Jin Cho est le premier musicien professionnel à avoir joué le solo de piano en public. Il dit que c’est « très joyeux et délicieux et aussi ludique et vous pouvez certainement sentir que cela est écrit par Mozart, le jeune Mozart, vous pouvez ressentir l’émotion pure ». Il décrit également un saut dans la mélodie qui rend soudainement la pièce lyrique, un contraste qu’il aime vraiment.

Seong-Jin Cho était un choix naturel pour la première mondiale de cet ‘Allegro in D’ car il est un pianiste extrêmement accompli. Il a 26 ans et a déjà remporté le prestigieux XVII International Chopin Piano Competition, un exploit qu’il a accompli en 2015. Cela fait aussi de lui le premier Sud-Coréen à le remporter.

Un enfant prodige

Dès son plus jeune âge, le génie de Mozart a commencé à briller. Cela se reflète dans l’un de ses premiers airs de concert survivants, ‘Va, dal furor portata». Il l’a composé alors qu’il n’avait que neuf ans. Rolando Villazón, le directeur artistique de Mozart Week affirme que cet air permet de « voir ce jeune garçon, plein de jeunesse et d’ambition et d’énergie ». Le conducteur, Keri-Lynn Wilson, le décrit en outre comme « une pièce dramatique sur » il furor « , sa fureur » et à ce stade, « il y avait quelque chose en lui qui était définitivement une préfiguration de son avenir en tant que Don Giovanni, ses grandes œuvres dramatiques. »

Le programme

La Semaine Mozart sera diffusée en ligne jusqu’au 31 janvier. La pandémie a forcé l’événement cette année à un format numérique. Au menu, divers concerts orchestraux à grande échelle, des délices de musique de chambre sélectionnés et des formats de concerts spéciaux avec les meilleurs interprètes de Mozart pour illuminer l’œuvre du compositeur mythique. Comme le dit Rolando Villazón, le directeur artistique, pour ce début d’année et comme toujours «Mozart nous prend par la main, marche avec nous à travers les moments difficiles et nous emmène toujours dans la lumière».