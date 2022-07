Une pièce de monnaie romaine rare portant le signe du zodiaque Cancer découverte au large des côtes israéliennes

La pièce de bronze vieille d’environ 1 850 ans a été découverte au fond de la mer au large de la côte du Carmel, dans le nord d’Israël, lors d’une prospection archéologique sous-marine. Il a été frappé au nom de l’empereur romain Antoninus Pius, qui a régné entre 138 et 161 après JC, a déclaré l’Autorité des antiquités d’Israël dans un communiqué.

La pièce porte la date “Year Eight”, marquant la huitième année de son règne, et représente la déesse romaine de la lune Luna et le signe du zodiaque du Cancer au revers. Les experts disent qu’il appartenait à une série de 13 pièces représentant les 12 signes du zodiaque et la roue du zodiaque complète.