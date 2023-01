Une photo virale rend hommage aux célébrités décédées en 2022

Des stars de cinéma aux leaders mondiaux en passant par la reine elle-même, le monde a perdu un certain nombre de personnalités bien-aimées et influentes en 2022 qui ont fait leur marque dans les mondes du cinéma, de la musique, du sport et de la politique. En leur rendant hommage, une photo a fait surface sur les sites de médias sociaux montrant des centaines de célébrités décédées en 2022. Plus de 190 célébrités dont la reine Elizabeth, Madeleine Albright, Shane Warne, Sidney Poitier, Robbie Coltrane, Olivia Newton-John, Ray Liotta, Coolio, Bob Saget, Taylor Hawkins et Dame Deborah James ont été présentés dans l’image.

La mort de la reine Elizabeth en septembre a sans doute été la mort la plus médiatisée en 2022. La reine est décédée à l’âge de 96 ans le 8 septembre, après 70 ans sur le trône, faisant d’elle l’un des monarques les plus anciens au monde. L’une des morts les plus choquantes a été celle de Kailia Posey, 16 ans, qui est apparue dans l’émission de télé-réalité ‘Les tout-petits et les diadèmeset est connu comme le visage du mème “Grinning Girl”. Elle est morte par suicide.

Dans les derniers jours de 2022, le monde a dit au revoir à plusieurs personnalités bien-aimées, dont le footballeur brésilien Pelé, la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood et la journaliste de télévision américaine Barbara Walters. Le soir du Nouvel An, le pape émérite Benoît XVI est décédé à l’âge de 95 ans.

Une page Reddit appelée r/pics a partagé l’image et l’a sous-titrée comme ” L’année 2022 était impitoyable. DÉCHIRER.”

L’œuvre a été créée à l’origine par un artiste britannique nommé Chris Barker. Selon un Reuter rapport, l’image est inspirée de la pochette de l’album de 1967 des Beatles, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.

Clé incomplète ici. Pardon. Je mettrai à jour quand j’en aurai l’occasion. #sgtpepper2022 pic.twitter.com/brndB0O1dF — christhebarker (@christhebarker) 31 décembre 2022

Réagissant à l’image, un utilisateur a écrit : ”Une autre année, un autre excellent collage de @christhebarker en hommage à ceux qui nous ont quittés cette année. Ceux-ci m’attrapent toujours, car il y a ceux dont vous aviez oublié qu’ils étaient partis, et d’autres que vous ne connaissiez pas. Taylor Hawkins assis à côté du tambour est une belle touche. RIP tout.”

Pas seulement en 2022, l’artiste britannique produit de telles œuvres chaque année, capturant les personnalités publiques décédées au cours de l’année.

«Je fais ça depuis 2016. C’était l’année où tous ceux qui étaient gentils ou gentils ou créatifs ou spéciaux ont décidé qu’il était temps de partir avant que les mauvaises choses ne commencent. Ou du moins c’est ce qu’il ressentait à l’époque. Je suis devenu un peu désensibilisé au fil des ans. Je veux dire, j’essaie toujours de garder la dignité de la star et de penser à leurs proches et à ce que cela leur ferait ressentir de le voir, mais – avouons-le – je prends des notes au cours de l’année maintenant plutôt que d’attendre jusqu’en novembre. . C’est une chose », a déclaré M. BarkerPanneau d’affichage jen 2016.