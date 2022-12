Une photo virale d’une pierre en forme de cœur suscite des réactions hilarantes de la part des utilisateurs de Twitter

Nous rencontrons souvent des photos ou des vidéos amusantes sur les réseaux sociaux avec des personnes utilisant plusieurs méthodes pour convertir des métaphores en scénarios littéraux. Dans l’un de ces tweets, un utilisateur a partagé une photo d’une pierre en forme de cœur avec une légende chatouillante, qui a attiré l’attention de nombreuses personnes sur la plateforme de micro-blogging. L’expression anglaise « cœur de pierre » signifie être méchant ou cruel. L’expression métaphorique est utilisée pour mettre en évidence la disposition hostile ou méchante de quelqu’un, et elle n’a pas de sens littéral. Cependant, un utilisateur de Twitter a publié une photo d’une pierre en forme de cœur pour donner à l’expression un sens littéral alors qu’il sous-titrait en plaisantant son tweet, “Enfin trouvé le cœur de pierre aujourd’hui.”

Le tweet mettant en vedette la pierre en forme de cœur est rapidement devenu viral sur Twitter et a suscité une foule de réactions hilarantes de la part de Twitterati. Posté hier (6 décembre), le tweet a fait couler beaucoup d’encre et a franchi plus de 3,6 mille likes sur la plateforme de micro-blogging.

तारीख हजार साल में इतनी ही बदली हैं, जब दौर पत्थर का था, अब पत्थर के हैं।— priyanka Mishra 💫 (@ priyanka346723) 6 décembre 2022

Un utilisateur a écrit un poème qui disait : « Taarikh hazar saal mei itni hi badly hai, jab dour patthar ka tha, ab log patthar ke hain ». Cela se traduit par: “Les jours n’ont tellement changé qu’en mille ans, c’était l’âge de pierre à l’époque, et les gens sont de pierre à l’âge d’aujourd’hui.”

वो असली अब मिल रही हैं।— Anuj Goel (@anujofficial29) 6 décembre 2022

Un autre utilisateur a tweeté: “Cela signifie que les choses que nous disons depuis tant d’années, elles ont maintenant été trouvées.”

सुप्रभात ! कहाँ से ढूँढ़कर लाते हैं आप ये सारे नमूने? 😄 आप लाजवाब हैं। – Arvind Kumar Avinash (@ak_avinash) 6 décembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “Je vous avais dit de garder une pierre sur votre cœur, vous avez gardé votre cœur sur une pierre.” Certains ont même fouillé leurs ex-partenaires et ont écrit que la pierre en forme de cœur était le cœur de leur ex. D’autres ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de rire.

Que pensez-vous de la photo virale ?

