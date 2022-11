Une photo virale d’une main sans ongles laisse Internet incrédule

Un utilisateur de Reddit a attiré l’attention sur une photographie montrant une maladie rare. L’image devenue virale présente la main d’une personne aux prises avec une maladie inhabituelle, Anonychia Congenita. Les ongles et les ongles d’une personne sont tous deux touchés par la maladie. Cela fait généralement naître des personnes sans ongles sur les doigts ou les orteils. Ils doivent se clouer car la condition empêche les ongles de pousser à tout moment. “Les personnes nées avec Anonychia n’ont pas d’ongles et ne peuvent pas les faire pousser”, lit-on dans la légende postée avec la photo.

L’anonychie, ou le manque d’ongles, est une maladie congénitale extrêmement rare, selon le National Center for Biotechnology Information (NCBI) de la National Library of Medicine des États-Unis. Il peut apparaître comme une maladie solitaire ou comme faisant partie d’un syndrome. Des anonychies non syndromiques partielles et totales ont été signalées. L’anonychie simple, qui est extrêmement inhabituelle, est l’absence d’ongles dès la naissance sans qu’aucune autre anomalie congénitale grave ne soit présente.

Ce n’est pas vraiment exagéré de dire qu’après avoir vu la photo, les utilisateurs de Reddit ont été surpris. Quelques personnes ont également commencé à théoriser sur ce qu’une personne atteinte d’anonychie pourrait trouver difficile dans ses activités quotidiennes.

Un utilisateur a commenté: «Je m’inquiéterais davantage des dommages causés par les couteaux. Mes ongles ont arrêté beaucoup de couteaux qui ont glissé pendant que je coupais des légumes. “Si vous laissez tomber un quart, vous le laissez juste, je suppose …” un autre commentaire lu.

“Si une personne ordinaire ne peut pas séparer deux pièces de Lego, imaginez l’enfer que c’est pour ces gens”, a écrit un troisième utilisateur. Un autre utilisateur a commenté : “Vous ne pensez pas vraiment à l’utilité des ongles tant que vous ne les avez pas.”

Les réactions des internautes à l’image virale ont souligné que l’individu atteint de la maladie n’aurait pas besoin d’entretenir ses ongles. Il n’existe actuellement aucun traitement reconnu ou efficace pour la maladie. La seule façon pour ces personnes d’avoir quelque chose à proximité des ongles est d’utiliser des ongles artificiels.

