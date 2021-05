Une photo virale d’une femme portant un «  Nath  » en or sur le dessus du masque laisse l’agent de l’IPS amusé

Après les masques en or l’année dernière, la deuxième vague de la pandémie marque un nouvel ajout au répertoire de la mode des masques bizarres. Une photo d’une femme non identifiée lors d’un mariage, par exemple, est devenue virale sur les réseaux sociaux et beaucoup l’ont saluée pour sa « jugaad ». Sur la photo, la femme qui est clairement habillée pour un mariage dans une telle occasion, peut être vue portant un anneau nasal en or sur le dessus de son masque. Bien que le port d’un masque soit un must pour se défendre et défendre les autres contre le coronavirus, l’enthousiasme de la femme pour s’habiller malgré le masque a été applaudi sur les réseaux sociaux.

L’image de la femme a été partagée sur le site de micro-blogging Twitter par l’agent de l’IPS Dipanshu Kabra. Surnommant le look « Jewellery Jugaad », Kabera a écrit: « Level – Super Ultra Pro Max » Depuis qu’elle a été partagée, l’image virale a reçu plus de 2000 likes et plus.

Ce qui semblait intéresser les internautes, en particulier, était la façon dont la femme avait épinglé l’anneau nasal sur un masque en tissu N-95, l’utilisant essentiellement comme une nécessité vitale ainsi qu’un accessoire de mode. La photo a néanmoins suscité plusieurs commentaires et blagues. Alors que certains louaient l’ingéniosité de la femme, d’autres se sont émerveillés des efforts que certains feraient pour maintenir leur mode et leur apparence, malgré une pandémie.

अब बस लिपस्टिक दिखाने का जुगाड़ रह गया— मृदुला भारती / Mridula Bharty (@MridulaBharty) 7 mai 2021

Génial! Srinagar aur suraksha dono hi – Ganesh Pandey (@ GaneshPandey001) 7 mai 2021

Jaan jaaye par jewellery na jaaye… – Vinay Pratap (@ VinayPratap_007) 7 mai 2021

Wo stree hi kuch be kar sakti hai – Yadav Raj An (@ YadavRa70148767) 7 mai 2021

Ce n’est pas la première tentative de masque décoré en Inde. L’année dernière, en juillet, un homme du district de Pimpri-Chinchwad à Pune est devenu viral pour arborer un masque en or pur, d’une valeur de 2,89 lakhs. S’adressant aux médias à l’époque, le propriétaire du masque, Shankar Kurade, avait déclaré que le masque était en or mais était assez fin et avait de très petits trous pour l’aider à respirer. Il avait cependant admis qu’il n’était pas trop sûr si le masque allait être efficace pour prévenir le coronavirus.

