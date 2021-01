Il y a certaines choses du quotidien qui sont si normales pour nous que nous sommes déconcertés quand ils sont même légèrement différents. Le pain, par exemple, est un aliment très connu. Chaque pays a sa propre version du pain – un aliment de base à base de pâte de farine. Roti et naan en Inde, baguette en France, pain afghan, etc.

Mais peu importe d’où vient le pain, les pains sont généralement coupés en carrés. Tous les Américains, Européens, Asiatiques, etc., peuvent reconnaître cet aliment très basique. Mais que se passerait-il si quelqu’un vous présentait du pain qui n’était pas exactement coupé en carrés, mais en rectangles?

Un utilisateur de Twitter avec un nombre modérément grand d’abonnés nommé Josh a partagé une image très «dérangeante» du pain qu’il a trouvé occuper toutes ses pensées. Sur la photo, il y a une longue tranche rectangulaire de pain blanc conservée horizontalement sur deux assiettes adjacentes.

Le tweet est rapidement devenu viral. Il a recueilli plus de 601 300 likes et plus de 70 000 retweets et citations. Comme le monde a l’habitude de voir le pain d’une manière très particulière, l’image déroutait et amusait les gens. Le pain tranché, le pain carré régulier, est considéré comme l’une des plus grandes inventions de l’humanité. Lors de son lancement en 1928 aux États-Unis, il a été présenté comme la plus grande chose qui soit jamais arrivée au pain depuis l’invention de l’emballage du pain. Autrefois, le pain était vendu en pain et les gens le coupaient à la maison selon l’usage. Les experts estiment que le pain tranché était la raison pour laquelle les ventes de pain ont augmenté parce qu’il était maintenant plus facile à consommer qu’auparavant.

Elle est considérée comme une invention si importante que lorsque quelqu’un veut souligner à quel point quelque chose est bon, il utilise l’expression «la plus grande chose depuis le pain tranché». Maintenant que la plus grande chose est légèrement modifiée et Twitterati ne peut pas contenir leurs diverses émotions à propos de ce développement.

C’est ainsi qu’ils ont réagi à l’image.

«Eh bien, je me sens tout mince, en quelque sorte étiré, si vous voyez ce que je veux dire: comme du beurre qui a été gratté sur trop de pain. – Chris Kendall (@ottocrat) 11 janvier 2021

Quelqu’un l’a comparé aux «cavaliers de l’apocalypse sandwich»

Un autre utilisateur a partagé cette image troublante d’une théière et d’une tasse rectangulaires et a déclaré que ce pain se marierait bien avec un «thé long»

Celui-ci m’a fait cracher mon thé! ☕️Est-ce que cette chose existe et si oui, pourquoi?! – citoyen du monde ️‍☮️ (@AppliedHope) 11 janvier 2021

J’adore Twitter, j’aime vraiment – Réflexionesconcanalones (@nacalones) 11 janvier 2021

Une fois qu’il y avait du pain long et du thé long, le dernier ingrédient requis était un œuf long:

Ce tweet a ouvert toute une sous-section de réponses où les gens étaient stupéfaits de voir comment une telle chose pouvait même exister.

Un utilisateur brésilien a rappelé aux gens que c’est une chose courante dans son pays utilisée pour les fêtes et les occasions spéciales.