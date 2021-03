Les scientifiques, qui ont mené une étude sur ces déchets plastiques et leurs effets sur les animaux et les oiseaux publiés dans la revue Biologie animale , Les défenseurs de la nature demandent une meilleure élimination des équipements de sécurité Covid en plastique afin de réduire leur impact sur les oiseaux et les animaux. Les scientifiques ont entrepris une observation détaillée dans la nature pour comprendre où les animaux et les oiseaux rencontraient les déchets. Les informations provenant des médias sociaux, des sites Web et des quotidiens de journaux ont été utilisées dans des régions allant du Brésil à la Malaisie. L’observation les a amenés à repérer des cas de renards et d’autres animaux et oiseaux sauvages au Canada, aux États-Unis, qui se sont fait piéger dans des masques ou des gants. Les créatures marines telles que les mouettes et les crabes ont également eu un destin similaire. Tout comme sur terre, les mammifères de l’océan ont également fini par manger des déchets plastiques alors qu’un chercheur a découvert l’incident d’un pingouin avec des déchets plastiques dans l’estomac.

