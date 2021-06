Une photo virale d’un guépard fouinant sa proie cherche des légendes sur Twitter

La créativité ne manque pas sur les plateformes de médias sociaux qui donnent aux internautes un défi de trouver des idées et il est sûr qu’ils vont trouver les réponses les plus hilarantes et les plus impressionnantes. Un exemple récent de cela est une photo publiée sur Twitter par @JeffreyMWard, un passionné de la faune. Jeffrey a posté une photo montrant un guépard jouant avec sa proie, un bébé impala innocent. Suivant la loi de la jungle, le prédateur a été vu en train de capturer sa proie, mais avant de se lancer dans la mise à mort, le guépard a été vu en train de caresser l’impala et a apparemment établi une relation amicale. Ce moment a été capturé par l’objectif de la caméra et publié sur le site de microblogging par Jeffrey mardi. En plus de partager la photo, Jeffrey a également demandé à ses abonnés de décrire ce qu’ils pensaient qu’il se passait sur la photo. Saisissant l’opportunité offerte par la photographie digne d’un mème, les internautes ont sauté dedans et ont laissé libre cours à leur imagination.

Partageant sa version de ce qui pourrait se passer sur la photo, un utilisateur a écrit que les téléspectateurs assistent au prélude à la transformation de Bambi en tartare de chevreuil. Bambi était un film d’animation de Disney qui dépeint l’histoire d’un jeune faon dans la jungle, tandis que le tartare de chevreuil est un plat de steak originaire de France.

Ce qui se passe, c’est le prélude à la transformation de Bambi en tartare de chevreuil. — Simon Evans (@TheHevo) 24 juin 2021

Un autre utilisateur est allé un peu plus loin et a décrit le prédateur comme l’ancien mondaine américain Jeffrey Epstein condamné pour trafic sexuel de mineures, tandis que l’impala représentait toutes les jeunes filles vulnérables achetées pour la prostitution illégale.

Jeffrey Epstein aux essais de pom-pom girls universitaires juniors – Doug Hughes (@Doug_E_Fresh_11) 24 juin 2021

Pour certains, l’image leur a rappelé à quel point le capitalisme moderne ne tolère pas les syndicats et assure aux travailleurs que la « direction » de l’entreprise soulèvera leurs inquiétudes.

C’est la scène dans l’obligation de regarder #Walmart vidéo où ils vous disent que seule la direction, pas un syndicat, vous aidera.— Aristophon (@Aristophon) 23 juin 2021

L’image a également rappelé à certains comment les hommes essaient de faire passer l’économie et la crypto-monnaie aux femmes afin d’afficher leur suprématie intellectuelle. Partageant cette image d’un homme tenant une femme par le cou pendant qu’il lui explique quelque chose, l’utilisateur a écrit que l’image est assez similaire à celle d’un guépard et d’un impala.

Ce tweet me fait toujours craquer. — Dominique (@iWorkTheHardest) 24 juin 2021

Certains utilisateurs ont également souligné à quel point le jeune impala avait l’air sous-alimenté et peut-être que le guépard négociait un accord avec sa proie lui demandant de prendre du poids, afin que le chat sauvage puisse savourer sa nourriture.

