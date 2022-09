Une photo virale d’un fan s’inclinant devant Virat Kohli au 71e siècle prouve pourquoi le joueur de cricket indien est GOAT

Virat Kohli est dans une catégorie à part. Cela ne devrait donc surprendre personne que même lorsque Kohli a élevé son premier siècle international après une longue attente de plus de 2 ans, les fans, de partout, ont célébré le moment avec le joueur de cricket indien. Le joueur de cricket, à juste titre, a attribué le siècle tant attendu à sa famille.

“Je suis ici à cause d’une seule personne – ma femme Anushka. Elle est restée à mes côtés pendant tout ce temps. Celui-ci est pour Anushka et notre fille Vamika », a déclaré Kohli, qui a marqué sa dernière tonne en 2019.

Kohli a réussi à marquer 122 points invaincus sur 61 balles, une manche qui a été émaillée de six six et 12 limites.

Cette photo va dur et profond !!!

Aucun joueur ne peut jamais s’approcher de l’héritage du Grand Roi. Inclinez-vous devant le plus grand joueur de cricket de tous les temps @imVkohli ❤️❤️ pic.twitter.com/SfYfu99BVv – Neal Caffrey (@AI_freak) 8 septembre 2022

Des enfants aux vieux, tout le monde s’incline devant Virat Kohli. pic.twitter.com/xAGaYgBNJr – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 8 septembre 2022

Le plus grand qui soit. Le plus grand qui soit. Le plus grand qui soit. Virat Kohli vous êtes un magicien avec la chauve-souris. Inclinez-vous. Quelle centaine.♥️ pic.twitter.com/pNkEzwB9oH – Prince SK (@JustinOffcl) 8 septembre 2022

“Ce [the century] valait 1000 mots, je suis béni et reconnaissant en ce moment – les 2 dernières années et demie m’ont beaucoup appris – en novembre, j’aurai 34 ans, donc les célébrations appartiennent au passé. Ces célébrations, il y avait beaucoup de choses mises en perspective en fait. j’étais choqué[with the 100] parce que c’est le format auquel je m’attendais le moins à obtenir un 100 », a déclaré Kohli au diffuseur hôte.

Il a commencé avec un bang et a continué à marquer des points même au milieu lorsque Rishabh Pant avait du mal au milieu. À la fin, il a frappé un six et a atteint la barre des trois chiffres, et a éclaté de rire.

