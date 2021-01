Voyager en train vers diverses régions de l’Inde a toujours été passionnant car il donne un aperçu de la culture et des traditions variées.

Et la beauté des paysages que l’on peut apprécier lors d’un voyage en train est incontournable. Maintenant, le ministère des Chemins de fer a partagé une de ces vues à couper le souffle sur Twitter.

Sur la photo, un train peut être vu passant à travers une vue panoramique entourée de verdure. Le paysage fascinant est celui de la gare de Harwada au Karnataka, comme indiqué dans la légende.

Dès que la photo a été supprimée, elle a rassemblé 124 retweets et 1400 likes en un rien de temps. Beaucoup d’utilisateurs ont même fait l’éloge de la vue, tandis que certains d’entre eux ont partagé les noms de stations à travers le pays qui sont entourées d’une telle beauté. Un utilisateur a partagé une autre vue à couper le souffle de Konkan et a écrit que pourquoi partager une vue normale quand elle a une beauté scénique plus étonnante et incroyable.

La station Harwada est située dans le district de Karwar au Kerala, dans la zone côtière de la côte de Konkan.

Ce n’est pas la première fois que cette page Twitter partage des vues aussi incroyables et époustouflantes. Il y a quelques jours, il a partagé un clip de la gare de Srinagar où le train, ainsi que la voie ferrée, peuvent être vus recouverts de neige. La vue spectaculaire sur les chutes de neige à Srinagar peut être clairement visible dans le clip et vous ne pouvez pas quitter les yeux. Les chemins de fer indiens ont également mentionné que les opérations d’entretien des voies étaient en cours pour déneiger les voies.

Une des vues les plus spectaculaires de l’hiver! Gare de Srinagar – englobée par la couverture de neige de Nature et les opérations d’entretien des voies en cours pour déneiger les voies ferrées. pic.twitter.com/uE4OzXZyeV – Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 9 janvier 2021

La vue fascinante a été partagée le 9 janvier 2021 et a recueilli plus de 34000 vues et 2400 likes jusqu’à présent. Alors que les internautes se sont déchaînés, l’un d’eux a appelé Srinagar, la Suisse indienne. La vidéo a également été partagée plus de 365 fois.

Plus tôt, ils ont partagé la vue parfaite du chemin de fer de la montagne Nilgiri et ont écrit qu’il est connu pour ses tunnels historiques qui offrent une vue sur la beauté éthérée.

Le ministère des Chemins de fer a partagé de nombreuses autres vues incroyables sur le site de micro-blogging.