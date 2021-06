Une photo virale de ce magnifique serpent arc-en-ciel laissera tous les amoureux des reptiles hypnotisés

Le monde des médias sociaux ne sera probablement jamais à court de choses qui nous laissent stupéfaits. Et grâce au contenu viral mettant en vedette des animaux et des oiseaux, nous rencontrons souvent le trésor de la faune naturelle qui a toujours manqué les yeux d’une population plus large. Une autre vidéo virale aussi fascinante qui a attiré beaucoup d’attention en ligne présente le joyau de la faune d’un serpent arc-en-ciel. À première vue, le serpent vu dans la vidéo semble être bleu mais quand vous regardez de plus près, vous verrez que la peau du reptile est de plusieurs couleurs différentes. Les visuels de ce reptile géant nommé ‘My Love’ vous laisseront sûrement émerveillés. Le clip commence avec une femme accrochant cet énorme reptile autour de son cou alors qu’elle pose pour la caméra.

Partagé sur Instagram par une page nommée The Reptile Zoo, le clip a jusqu’à présent obtenu 7,8 mille likes sur la plateforme. Vérifiez le ici:

La section des commentaires de l’article a été remplie de plusieurs réactions d’utilisateurs qui ne peuvent tout simplement pas oublier les visuels de ce reptile incroyablement beau. « Je vous jure, si jamais je sors pour vous voir, ma première demande sera « PRENEZ-MOI DANS MON AMOUR! » Elle est tout simplement MAGNIFIQUE !!! », a écrit un internaute louant la beauté du serpent. Beaucoup d’autres ont également posté leurs commentaires annonçant leur amour pour ce beau serpent dans la vidéo,

Pas encore fini la beauté de ‘My Love’? Ensuite, vous devriez probablement vérifier ses autres images sur cette page, et nous parions que vous serez à nouveau surpris. Vérifiez le ici:

Les serpents arc-en-ciel connus sous le nom de Érytrogramme de Farancia se trouvent très couramment dans la région du sud-est des États-Unis. Ils atteignent généralement une taille comprise entre 36 et 48 pouces, cependant, certains peuvent même atteindre 66 pouces de longueur.

