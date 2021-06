Une photo spectaculaire du reflet d’un orang-outan capturé dans l’eau remporte un prix

Le jury de Nature TTL Le photographe de l’année a déclaré Thomas Vijayan vainqueur du concours 2021. Vijayan, un photographe canadien, a pris la photo spectaculaire intitulée Le monde va à l’envers. Sa photo a battu 8 000 entrées du monde entier pour remporter le premier prix de 1 500 £. La photographie de Vijayan capture un orang-outan accroché à un arbre, mais comme l’arbre était à moitié immergé dans l’eau, le reflet du ciel et la canopée de la forêt créaient une illusion d’optique. Ainsi, le titre de l’image décrit bien l’image.

La photo a été prise par Vijayan à Bornéo, une île de l’archipel malais d’Asie du Sud-Est. S’adressant à la BBC, Vijayan a déclaré que la photo signifiait beaucoup pour lui compte tenu du déclin de la population d’orangs-outans. Il a expliqué à la BBC que des arbres de plus de 1 000 ans sont également abattus pour les plantations de palmiers à huile, en particulier en Asie du Sud-Est.

Vijayan a réitéré l’importance des vieux arbres et a déclaré qu’en tant qu’êtres humains, nous avons beaucoup de choix alternatifs pour remplacer le pétrole, mais les orangs-outans n’ont d’autre choix que de perdre leur habitat naturel.

Parler à BBC, Will Nicholls, fondateur de Nature TTL, a déclaré que la participation de Vijayan à leur concours annuel est vraiment unique et s’est immédiatement démarquée du jury. Nicholls a déclaré que la perspective et la composition uniques de l’image signifiaient que le spectateur essayait immédiatement de comprendre ce qu’il regardait exactement.

L’image stimulante de Vijayan lui a également valu le prix dans la catégorie Comportement animal. Après avoir passé quelques jours à Bornéo, Vijayan a eu l’idée de créer le cadre. Pour prendre la photo, il a sélectionné un arbre qui était dans l’eau afin qu’il puisse avoir un bon reflet. Vijayan a décrit comment l’eau a formé un miroir, faisant apparaître l’image comme si elle était à l’envers. Pour capturer la photo, il était monté sur l’arbre et avait attendu des heures. Il savait que c’était un chemin régulier pour les orangs-outans, alors il a patiemment attendu et cela a sûrement payé.

