Une photo satellite révèle un missile Killjoy russe à capacité NUCLEAR à distance de frappe de Londres dans un avertissement effrayant à l’Ouest

Une image satellite CHILLING révèle qu’un missile à capacité nucléaire russe a été déplacé à une distance de frappe de Londres.

Le missile hypersonique – nommé Killjoy par les forces de l’OTAN et Dagger par les Russes – fait partie de l’arsenal de Vladimir Poutine depuis 2018 et a une portée de plus de 1 200 milles.

L’image publiée par le ministère britannique de la Défense révèle qu’un missile Killjoy a été déplacé vers un aérodrome biélorusse Crédit : Twitter/@Ministère de la Défense

On pense que Poutine, sur la photo, envoie un message menaçant à l’Occident Crédit : Getty

L’arme mortelle, qui peut contenir jusqu’à 1 000 livres d’explosifs ou une ogive nucléaire, a été déplacée à environ 1 100 milles de Londres, selon les renseignements britanniques.

Le ministère de la Défense a publié mardi une mise à jour des renseignements avec une image prise le 17 octobre à l’aérodrome de Machulishchi, à environ huit miles au sud de la capitale biélorusse Minsk.

Il montre deux jets MiG-31K Foxhound à proximité d’une éventuelle cartouche de missile mesurant sept mètres de long dans une zone bermée.

Le ministère de la Défense a déclaré que la cartouche était susceptible de contenir un missile balistique à lancement aérien As-24 Killjoy.

Le Killjoy peut voyager jusqu’à 12 fois la vitesse du son et sa capacité à être lancé depuis les airs via un jet le rend presque impossible à détecter et à neutraliser depuis une position défensive.

S’il était lancé depuis la Biélorussie, il pourrait frapper Londres en neuf minutes environ.

Les renseignements suggèrent que la Russie pourrait frapper des cibles supplémentaires autres que l’Ukraine, a déclaré le ministère de la Défense.

“La Russie a occasionnellement lancé ces armes pendant la guerre d’Ukraine, mais les stocks sont probablement très limités”, selon la mise à jour.

“Il continue d’utiliser ses munitions avancées à longue portée contre des cibles d’importance opérationnelle limitée.

“Il a probablement effectué le déploiement principalement pour envoyer un message à l’Occident et pour présenter la Biélorussie comme de plus en plus complice de la guerre.”

Le despote Poutine dispose d’environ 5 977 ogives, dont 1 600 sont prêtes à être déployées, selon la Fédération des scientifiques américains.

Avec le poignard dit être l’une des armes sous-stratégiques de Poutine.

Le premier cas enregistré d’utilisation du missile en Ukraine remonte à mars, selon un reportage de CNN.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir utilisé un missile Dagger pour frapper un entrepôt souterrain dans la région d’Ivano-Frankivsk.

Alors que le MoD pense que l’arme ne représente qu’une petite partie de l’arsenal de Poutine, il a montré une escalade dans sa campagne de bombardements aériens alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage.

Ces derniers jours, les frappes russes ont laissé près de 1,5 million d’Ukrainiens sans électricité alors que des missiles et des drones ont touché des cibles clés d’infrastructures civiles.

Le Kremlin semble fonder ses espoirs d’invasion sur le moral des Ukrainiens paralysant et sur l’agitation civile avec son barrage de missiles.

Le Killjoy, ou Dagger, peut voyager 12 fois la vitesse du son. Il est photographié ici en train d’être lancé à partir d’un navire de guerre russe dans la mer de Barents lors d’exercices l’année dernière