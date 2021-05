Une photo rare et invisible de la fille d’Ajay Devgn-Kajol, Nysa Devgan, devient VIRALE, laisse les fans émerveillés

Le couple de stars de Bollywood Ajay Devgn et la fille de Kajol, Nysa Devgn, n’ont pas de compte public sur les réseaux sociaux, mais une photo rare et invisible de la sienne parvient à surfer et à casser Internet.

L’un des fan clubs de Nysa a partagé sa dernière photo sur Instagram, qui prend d’assaut le monde des médias sociaux.

«Cela me donne beaucoup de beauté naturelle», lit-on dans la légende de la photo qui est une photo de profil en gros plan de Nysa. Sur la photo, Nysa porte un haut blanc cassé sur fond blanc et a les cheveux attachés en queue de cheval. Avec un maquillage minimal, l’adolescent ressemble définitivement à la quintessence de la beauté naturelle.

La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité beaucoup d’amour de la part des fans de Nysa qui l’ont qualifiée de belle et vraie. «Superbe comme ta mère!» Un utilisateur a déclaré tandis qu’un autre a commenté: « En attendant le film de la ville » B « Nysa. »

Nysa étudie actuellement à l’hôtellerie internationale à l’Institut Glion de l’enseignement supérieur en Suisse. Nysa a eu 18 ans en avril, les fiers parents Ajay Devgn et Kajol se sont tournés vers leurs poignées Instagram respectives pour déverser leur amour et leur affection sur leur premier-né et traiter les fans avec deux photos inédites mettant en vedette leur fille, lors de sa journée spéciale.

Partageant une photo de bébé Nysa sur ses genoux, Kajol a écrit: «J’étais tellement nerveuse quand tu es né. C’était le plus grand examen de ma vie et j’avais toutes ces peurs et sentiments qui l’accompagnaient pendant au moins un an. Ensuite, vous avez eu 10 ans et j’ai réalisé que j’étais enseignant juste une partie du temps la plupart du temps j’étais un étudiant apprenant de nouvelles façons de faire les choses et de les regarder. Et maintenant nous en arrivons à aujourd’hui et je peux enfin dire que j’ai réussi avec le vol Les couleurs. Vous êtes ce que nous disons tous que les femmes devraient être si volumineuses ma chérie et ne pas atténuer votre brillance pour personne. Je suis de retour! Heureuse vie d’adulte. Vous avez les outils, alors utilisez vos pouvoirs pour de bon. »

Tout en lui adressant ses bons vœux, Ajay a en même temps reconnu à quel point les «petites joies» sont ce qui compte dans la vie, faisant apparemment référence au partage d’un cadre avec sa fille et à la capture du moment heureux ensemble. Ajay a également mentionné que ces «petites joies» sont la seule «pause» en ces temps stressants.

« Joyeux anniversaire, chère Nysa. Les petites joies comme celle-ci sont la seule ‘pause’ dans des moments stressants comme ceux-ci. Aussi, une prière sincère pour tous ceux qui ont besoin de guérison (sic) », a-t-il écrit dans son message.