Une photo rare d’un cobra à lunettes de 6 pieds mangeant un autre serpent de 2 pieds prend d’assaut Internet

Les serpents sont les plus redoutés de tous les reptiles. Récemment, un incident étrange a été observé après que les eaux de crue sont entrées dans le quartier n° 15 de la zone notifiée de Banki. Les habitants ont eu peur après avoir vu un cobra géant avaler un autre serpent. Plus tard, les villageois ont contacté les membres de la ligne d’assistance aux serpents.

Après l’incident, le coordinateur de la ligne d’assistance aux serpents, Lalit Mohan Panda, est arrivé. Le cobra à lunettes avait déjà avalé l’autre serpent. En essayant de sauver le serpent de 6 pieds par sa queue, le serpent a vomi. Cependant, la chose surprenante est que même après être sorti de l’estomac du serpent cobra à lunettes, l’autre serpent a survécu et bougeait sa queue et ouvrait sa bouche. Après avoir été récusés, les deux serpents ont été relâchés dans un habitat naturel à l’écart du village.

Selon la Snake Helpline, un serpent avale un autre serpent pour deux raisons. L’un d’eux est la faim et l’autre est la peur. En raison d’une faim intense, un serpent mange un autre serpent comme sa propre nourriture. Et, même pour se protéger, un serpent peut avaler un autre serpent.

Dans un autre cas, un serpent aux États-Unis a dû être sauvé après avoir mangé deux balles de golf qu’il a confondues avec des œufs de poule. Il s’est empêtré dans une clôture et a dû être libéré. Mardi, le Northern Colorado Wildlife Center a publié une déclaration concernant l’incident, indiquant que des membres du personnel avaient été appelés pour aider un reptile empêtré dans une clôture.

« Eh bien, nous ne voyons pas cela tous les jours. Notre équipe a été appelée pour venir en aide à cette couleuvre qui s’est retrouvée coincée dans une clôture après avoir avalé deux balles de golf dans un poulailler; il les avait confondus avec des œufs de poule comestibles », a écrit le centre dans un message Facebook. Ils ont également publié des images montrant comment les balles de golf ont créé des renflements identifiables le long du corps du serpent.

Lorsque les membres du personnel ont ramené le serpent, ils ont découvert que les balles de golf avaient sérieusement obstrué ses intestins. Ainsi, ils ont commencé le processus laborieux d’employer des méthodes spécialisées pour aider le serpent à régurgiter les balles.

Les deux balles de golf, après avoir été retirées du serpent, ont été montrées sur une autre image. Le reptile se porte actuellement « plutôt bien », selon les responsables de la faune, et ne souffre que d’un minimum de douleur et de dégâts d’écailles. Naturellement, il avait faim et avait déjà consommé un modeste repas de notre part.

