Une photo de milliers de fêtards sans masque entassés sur la piste de danse d’une discothèque de Perth est devenue l’envie du monde.

Les fêtards de Fremantle, Scarborough et Northbridge se sont rendus dans des lieux autorisés portant des masques, mais n’ont pas perdu de temps pour les enlever à 12 h 01 dimanche matin alors que les restrictions de Covid ont été levées.

Les trois régions sont les dernières parties de la ville à revenir aux conditions de pré-verrouillage après 14 jours sans transmission communautaire.

Une photo d’adeptes de clubs serrés sur une piste de danse de Metropolis à Fremantle est bien loin des villes fantômes que les grandes villes du Royaume-Uni et d’autres régions d’Europe sont devenues

Les résidents du Royaume-Uni doivent rester chez eux et ne sortir que s’ils ont « une excuse raisonnable »

Les pubs, restaurants et magasins non essentiels du Royaume-Uni sont fermés, ainsi que les gymnases et autres installations sportives. Sur la photo: un couple passant devant un pub fermé à Camden, Londres

Un verrouillage instantané a été introduit après qu’un agent de sécurité de l’hôtel a été testé positif pour Covid.

À partir de dimanche, les masques ne devront plus être portés à l’intérieur ou à l’extérieur, il n’y aura pas de restrictions de voyage dans WA, sauf pour les communautés autochtones éloignées.

Ils ne sont pas autorisés à rencontrer des gens socialement à moins qu’ils ne vivent ensemble ou ne forment une bulle de soutien.

Les seules raisons pour lesquelles les gens quittent leur domicile sont les achats essentiels, le déplacement des enfants entre parents séparés, les emplois qui ne peuvent pas être travaillés à la maison, le culte religieux et l’exercice une fois par jour.

Les pubs, restaurants et magasins non essentiels sont fermés, ainsi que les gymnases et autres installations sportives.

Les personnes qui enfreignent ces règles peuvent faire face à des amendes, y compris une amende de 800 £ (1400 $ AUD) pour ceux qui assistent à des fêtes à domicile de plus de 15 invités.

Le verrouillage de l’Écosse durera au moins jusqu’à fin février, tandis qu’une annonce sera faite sur les restrictions de l’Angleterre vers le 22 février.

Le verrouillage au Pays de Galles restera en place au moins jusqu’au 19 février, et le verrouillage de l’Irlande du Nord a été prolongé jusqu’au 5 mars.

Le verrouillage de l’Écosse durera au moins jusqu’à la fin du mois de février, tandis qu’une annonce sera faite concernant les restrictions de l’Angleterre vers le 22 février. Sur la photo: Chinatown à Londres

Bien que l’Australie soit le pays affiche de Covid, les restrictions de la quatrième étape endurées par les Victoriens pendant l’hiver ont été réimposées.

Des millions de personnes ont été enfermées vendredi jusqu’à 23 h 59 mercredi en raison d’une variante britannique contagieuse du virus détectée pour la première fois dans un hôtel de l’aéroport de Melbourne qui a infecté 13 personnes.

Les résidents sont confinés chez eux à l’exception de deux heures d’exercice, de courses essentielles, de soins et de travail.

Les écoles seront fermées, les masques doivent être portés partout sauf à la maison et les rassemblements privés et publics sont interdits, ce qui signifie que les fans de tennis ne peuvent pas assister à l’Open d’Australie à partir de samedi.

Le premier ministre Andrews a averti que la maladie mortelle «se déplaçait à une vitesse qui n’a été observée nulle part dans notre pays».