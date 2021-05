Le prochain réalisateur d’Ayan Mukerji ‘Brahmastra‘est l’un des films de Bollywood les plus retardés et les plus attendus de ces derniers temps. Le drame fantastique marque la première sortie du vrai couple Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sur grand écran. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de Brahmastra lorsqu’ils ont lancé le tournage en 2018. Maintenant, nous sommes tombés sur une photo de retour invisible de Ranbir, Alia et Ayan posant avec Rahul Sharma, le directeur de la photographie aérienne du film.

Sur la photo cliquée à Spiti Valley dans l’Himachal Pradesh, les quatre sont vus posant au milieu de la neige abondante. Ranbir est plus beau que jamais dans une tenue d’hiver noire avec un châle rouge brique autour du cou. Alors qu’Alia est vue dans une veste d’hiver lourde vert fluo et des gants noirs. D’autre part, Ayan portait une veste d’hiver blanche sur la photo.

Rahul a partagé la photo avec une légende indiquant: « SHOOTING FOR Brahmāstra #brahmastra #aliabhatt #ranbirkapoor #ayanmukerji #dharmaproductions #spitivalley #manali #bollywood #drone #cinematography #pilot #dronepilot #arri #arrialexa #teradekshooting #teradekshooting. «

‘Brahmastra‘met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni, Dimple Kapadia dans des rôles clés. Le producteur Karan Johar avait précédemment révélé que Shah Rukh Khan avait une apparition spéciale dans le film.

Le tournage du film a débuté en Bulgarie en 2018, et ils ont tourné à Mumbai, Varanasi, entre autres dans le pays. ‘Brahmastra‘est dans la dernière étape de son tournage comme annoncé par Alia il y a quelques mois. Cependant, la nouvelle date de sortie n’a pas encore été annoncée.