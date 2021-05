Une photo invisible de la star de ‘Baahubali’ Anushka Shetty devient VIRALE

L’acteur de ‘Baahubali’ Anushka Shetty a gouverné Internet après qu’une photo d’elle vue dans un survêtement est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sur la photo désormais virale, Anushka semble avoir pris du poids car ses joues potelées sont assez proéminentes. Apparemment, la photo provient de la visite d’Anushka à Haridwar en décembre dernier, où elle a été accompagnée par ses amis. Elle peut être vue en train de clignoter un sourire pour la photo.

Vêtue d’un look décontracté, la photo sans marque d’Anushka, dans laquelle il semble qu’elle a pris du poids par rapport aux photos de sa dernière sortie, fait parler les fans de l’actrice de « Bhaagamathie ». Mais, en guise de changement bienvenu, les utilisateurs des médias sociaux ne la trollent pas. Au lieu de cela, les internautes sont ravis de voir sa photo car la diva ne fait pas beaucoup d’apparitions publiques et elle ne partage pas non plus les dernières photos sur son compte Instagram. Les fans ont loué sa beauté et son joli sourire.

Actuellement, l’actrice est à Bangalore et passe du temps avec ses parents et ses frères.

Regardez l’image ici:

#AnushkaShettyLes photos de Lockdown deviennent virales. pic.twitter.com/r6SF65fHx5 – @ Yeruvaka99 – Bujji (@ Yeruvaka99) 13 mai 2021

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans « Nishabdham » du réalisateur Hemant Madhurkar, en tant que personne ayant des troubles de la parole. Elle a partagé l’espace d’écran avec Madhavan, Shalini Pandey et Michael Madsen dans le film. Le film était une sortie OTT.

Quant à ses futurs projets, Anushka serait la vedette du prochain film Telugu qui sera produit par UV Creations dans la direction de Mahesh P. Le film sera également interprété par Naveen Polishetty. Cependant, Anushka n’a pas encore confirmé ces informations selon lesquelles elle aurait tourné le film.