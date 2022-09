Une photo incroyablement claire “montre un OVNI en forme de disque de 50 pieds sortant d’une tempête avant de disparaître dans l’espace”

UNE photo INCROYABLEMENT claire montre prétendument un OVNI en forme de disque estimé à environ 50 pieds de diamètre émergeant d’une tempête avant de disparaître dans l’espace.

La série d’images montrant l’objet rond en argent a fait sensation après son apparition au Mexique et a été diffusée à la télévision nationale.

Juan Manuel Sanchez affirme avoir pris l’image de l’OVNI volant près de sa maison Crédit : Juan Manuel Sanchez

Il affirme avoir réussi à saisir les trois images avant que l’objet ne s’envole vers l’espace Crédit : Juan Manuel Sanchez

Juan a nié que la photo était un canular après qu’elle soit devenue virale au Mexique Crédit : Juan Manuel Sanchez

Le mécanicien automobile Juan Manuel Sanchez a pris les photos d’OVNI qui sont devenues virales après les avoir partagées sur son Facebook.

Il prétend avoir repéré l’objet alors qu’il essayait de prendre des clichés avec son téléphone portable d’une tempête qui approchait.

Les photos claires et à haute résolution semblent montrer la forme de la soucoupe suspendue devant les nuages ​​​​sombres au loin.

Mais alors que les photos ont fait sensation, on ne sait pas s’il s’agit d’un tour de caméra, d’un phénomène naturel ou même d’un canular élaboré.

Juan maintient cependant son histoire et a donné son récit de l’observation devant sa maison à Valle Hermoso le 17 août à la chaîne de télévision mexicaine RDTV.

Sa femme et l’un de ses collègues affirment également avoir vu la mystérieuse soucoupe avant qu’elle ne s’envole dans le ciel vers l’espace.

Le mécanicien estime que l’objet mesurait environ 50 pieds de diamètre et il pense qu’il se trouvait à environ un demi-mille de chez lui.

Et il a riposté aux sceptiques qui prétendent que sa photo est un faux, disant que les gens lui avaient dit qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un enjoliveur ou d’un couvercle de casserole.

Juan a dit qu’il était “sous le choc” lorsqu’il aurait repéré l’objet pour la première fois, disant que ce n’était pas “de la peur, mais quelque chose comme de l’étonnement”.

Le mécanicien a dit qu’il était déçu de ne pas avoir de vidéo, mais comme son appareil photo était en mode photo, il a simplement pris les photos qu’il pouvait avant que l’objet ne disparaisse.

Et il a affirmé plus tard dans la nuit qu’il avait alors vu des lumières dans le ciel, et a affirmé que d’autres lui avaient dit qu’ils avaient eu des observations similaires dans la région.

Juan a admis qu’il était inquiet de rendre son observation publique car il craignait la stigmatisation associée aux ovnis.

Il a dit à RDTV : « C’était juste là au-dessus de cette maison au-dessus des câbles.

Dommage que je n’ai pas pu faire de vidéo Juan-Manuel Sánchez

“J’ai pris mon téléphone portable pour le filmer parce que ça a toujours été un rêve de voir quelque chose comme ça, d’aussi près.”

Le mécanicien a poursuivi : “Nous travaillions ici à l’extérieur de l’atelier lorsque nous avons vu des nuages ​​​​très sombres – c’était nuageux comme c’est le cas maintenant, un peu plus.

“Je voulais filmer une vidéo mais mon téléphone était en mode photo et j’ai eu la première photo.

“Quand nous avons commencé à le regarder, il était à un endroit où il ne bougeait pas, puis lorsque j’ai pris la deuxième et la troisième photo, il a commencé à se déplacer vers le haut.

“Quand j’ai changé mon téléphone en mode vidéo, ce n’était pas possible. Au fur et à mesure qu’il s’éloignait, je pouvais le voir davantage, le disque ayant la forme d’un disque.”

Quelle est la forme que Juan a photographiée dans le ciel ? Crédit : Juan Manuel Sanchez

Juan a déploré: “C’est triste de ne pas avoir pu obtenir de vidéo.

“Il y a des gens qui ne croient pas – ils disent que c’était un couvercle de voiture ou une casserole de tamales.”

L’authenticité des photos de Juan reste incertaine – mais il semble convaincu d’avoir vu quelque chose dans le ciel.

Et cela survient alors que les ovnis occupent à nouveau le devant de la scène de l’autre côté de la frontière aux États-Unis.

Les législateurs, les anciens militaires, les responsables du renseignement et même les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton parlent désormais tous plus ouvertement du sujet.

Et cela a atteint son paroxysme avec une audience historique plus tôt cette année à Capitol Hill.

Les responsables américains ont reconnu qu’il y avait quelque chose dans le ciel qu’ils ne pouvaient pas expliquer – et la stigmatisation autour de ce sujet traditionnellement marginal est enfin supprimée.

Le phénomène est-il une technologie auparavant inconnue utilisée par les Russes et les Chinois, des projets d’armement secrets américains ou des phénomènes naturels inconnus ?

Ou peut-être pourrait-il s’agir d’une erreur totale d’identification de phénomènes naturels facilement explicables ou d’aéronefs connus ? Ou même un exemple de canulars et d’hystérie de masse ?

Et il y a l’autre option, peut-être que c’est quelque chose de plus étranger ?

La position officielle des États-Unis est maintenant qu’ils ne savent pas – et la pression augmente pour plus de transparence sur le sujet qui devient de plus en plus courant.

Le Sun Online avait précédemment révélé la chasse aux ovnis “triangle noir” autour de la Grande-Bretagne dans les années 80 et 90 – et la semaine dernière, les États-Unis ont publié une vidéo d’un mystérieux essaim de drones inconnus bourdonnant sur l’USS Zumwalt.