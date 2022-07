Une photo fascinante de Pluton «arc-en-ciel» par la NASA donne une impression de couleur sur Internet

L’agence spatiale américaine NASA a partagé une superbe image de la planète naine Pluton sur son compte de médias sociaux, ce qui a laissé Internet stupéfait. Pluton n’a pas naturellement l’air aussi flamboyant, et l’image a en fait été créée par les scientifiques de New Horizons pour mettre en évidence les régions distinctes de la planète, a déclaré l’agence spatiale. “Pluton n’est pas vraiment une émeute psychédélique de couleurs – cette image couleur traduite a été créée par les scientifiques de New Horizons pour mettre en évidence les nombreuses différences de couleurs subtiles entre les régions distinctes de la planète”, lit-on dans le message.

Selon l’agence spatiale, Pluton a une surface complexe et variée avec des montagnes confus rappelant Europe, qui est une lune en orbite autour de Jupiter. Il possède également des réseaux de vallées creusées, un terrain ancien et fortement cratérisé juste à côté de nouvelles plaines glacées lisses et de dunes soufflées par le vent.

La NASA continue de partager des images intéressantes de l’espace qui sont toujours un régal pour les nerds scientifiques. Cette image de Pluton aux couleurs de l’arc-en-ciel a attiré l’attention ainsi que quelques remarques amusantes de la part des internautes.

“Félicitations à Pluto pour son coming out ! Fier de toi, mon pote », a commenté une personne relatant les belles teintes de la planète avec le drapeau LBGTQ+.

“En termes simples: Pluton célèbre Holi”, a lu un autre commentaire.

Pluton est situé dans la ceinture de Kuiper du système solaire qui est une région en forme de beignet de corps glacés au-delà de l’orbite de Neptune. Son statut a été rétrogradé de planète à planète naine par l’Union astronomique internationale (UAI) en 2019 car elle ne répondait pas aux trois critères utilisés par l’organisation pour définir une planète de taille réelle.

Le superbe aperçu de Pluton a été cliqué par le vaisseau spatial New Horizons qui a été lancé par la NASA le 19 janvier 2006. À l’été 2015, il a mené une étude de survol de Pluton et de ses lunes de six mois. “Le vaisseau spatial continue d’explorer le système solaire lointain, se dirigeant plus loin dans la ceinture de Kuiper”, a déclaré la NASA.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.