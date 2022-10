Une photo étrange d’un “mec surfeur” d’il y a plus de 100 ans “prouve que le voyage dans le temps existe”, selon une théorie sauvage

UNE photo étrange d’un surfeur présumé d’il y a plus de 100 ans prouve que le voyage dans le temps existe, selon une théorie farfelue.

Le cliché noir et blanc granuleux montre l’homme mystérieux vêtu d’une tenue moderne et entouré de gens sur une plage.

On dit que cette photo étrange prouve que le voyage dans le temps existe vraiment, selon une théorie loufoque Crédit : À PROPOS

L’homme a une coiffure balayée par le vent et porte une chemise ample à manches courtes et un short – un monde loin des hommes qui se baignent de la tête aux pieds autour de lui.

Regardez un peu plus près et vous pouvez voir les baigneurs regarder l’homme avec étonnement.

L’image est apparue pour la première fois dans un livre intitulé The Cape Scott Story publié en 1974.

Cela vient alors que des images effrayantes de 1938 prouveraient que les voyageurs dans le temps existent.

Une femme est repérée dans les images et semble discuter sur un téléphone portable – des décennies avant l’invention de la technologie.

Les images en noir et blanc auraient été tournées dans une usine aux États-Unis dans les années 30 et ont attiré plus de 300 000 lectures sur YouTube.

Le film montre une jeune femme vêtue d’une élégante robe des années 30 marchant aux côtés d’une foule de personnes.

Elle bavarde avec animation dans un appareil tenu à son oreille, puis l’abaisse.

Mais lorsqu’elle baisse le bras, on peut voir qu’il a la même taille et la même forme qu’un téléphone portable moderne.

Un utilisateur de YouTube s’est manifesté pour affirmer que la femme dans le clip est leur arrière-grand-mère qui utilisait un téléphone sans fil expérimental.

L’appareil développé par une usine de communication à Leominster, Massachusetts appartenant au géant industriel américain Dupont.

“La dame que vous voyez est mon arrière-grand-mère Gertrude Jones”, a déclaré l’utilisateur de YouTube Planetcheck.

« Elle avait 17 ans. Je lui ai posé des questions sur cette vidéo et elle s’en souvient très bien. Elle dit que Dupont avait une section de communications téléphoniques dans l’usine.

« Ils expérimentaient des téléphones sans fil. Gertrude et cinq autres femmes ont reçu ces téléphones sans fil pour les tester pendant une semaine.

“Gertrude parle à l’un des scientifiques tenant un autre téléphone sans fil qui est à sa droite alors qu’elle passe.”