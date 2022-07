Une photo étonnante montre l’Antarctique baigné de lumière rose après qu’un volcan a craché des particules dans l’atmosphère

Les aérosols de l’éruption tongienne de janvier ont probablement rendu le ciel rose en Antarctique. Cette photo montre la station Scott.

Le ciel de l’Antarctique est devenu rose et violet la semaine dernière, comme le montre une superbe photo.

Le changement est dû aux particules libérées par une éruption volcanique au début de l’année.

L’explosion aux Tonga a également affecté le ciel d’autres pays.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Le ciel de l’Antarctique a récemment pris une couleur rose spectaculaire, probablement à cause des aérosols libérés dans l’atmosphère par l’éruption d’un volcan sous-marin depuis le début de l’année.

Stuart Shaw, un technicien scientifique travaillant à la base Scott de l’Antarctique en Nouvelle-Zélande pour l’hiver, a téléchargé une photo sur Instagram le 7 juillet.

“Croyez-le ou non, je n’ai pas modifié ces couleurs non plus, elles sont à peu près telles que nous les avons vues.” Shaw a dit, selon The Guardian. “C’est incroyable.”

La base Scott et le volcan tongan sont représentés sur cette carte.

La couleur étrange est formée par des particules dans l’atmosphère qui peuvent parcourir de grandes distances et pendant de longues périodes après l’explosion d’un volcan.

UN communiqué de presse du National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) de Nouvelle-Zélande expliqué le phénomène.

“Les aérosols stratosphériques peuvent circuler dans le monde pendant des mois après une éruption volcanique, diffusant et infléchissant la lumière lorsque le soleil plonge ou se lève sous l’horizon, créant une lueur dans le ciel avec des teintes de rose, de bleu, de violet et de violet”, a-t-il déclaré.

L’institut a suivi les aérosols au-dessus de la station Scott le 7 juillet et a constaté qu’ils étaient abondants dans le ciel, comme le montre le graphique ci-dessous.

Le volcan sous-marin Hunga Tonga Hunga Ha’apai a éclaté le 15 janvierà environ 20 miles de la terre.

L’éruption s’est envolée le panache de cendres le plus élevé jamais enregistré par satellite.

Ce a éclaté avec environ 10 mégatonnes de force. Il a créé un vaste nuage de cendres et un tsunami qui ont dévasté les villages tongiens voisins. Au moins trois personnes ont été tuées.

Des satellites ont capturé des images d’un nuage parapluie généré par l’éruption sous-marine du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai le 15 janvier 2022. NASA/NOAA

Les aérosols provenant d’éruptions volcaniques peuvent persister dans le ciel pendant environ deux ans, au cours desquels ils se répandent et recouvrent pratiquement le globe, comme par la NASA. Ils réfléchissent la lumière du soleil dans l’espace, créant des couleurs étranges.

La couleur particulière du ciel vue au crépuscule est connue sous le nom de “rémanence” et est assez courante après une éruption volcanique, selon les experts néo-zélandais.

La photo montre la croix de Vince sur Hut point, érigée en souvenir de George Vince, la première personne connue pour être décédée en Antarctique. Stuart Shaw/Fly on the Wall Images

La couleur et l’intensité dépendent de “la quantité de brume et de nébulosité le long du trajet de la lumière atteignant la stratosphère”, indique leur communiqué de presse.

Les gens ont rapporté avoir vu un ciel violet et rose en Nouvelle-Zélande et en Australie au cours du mois dernier, The Guardian a précédemment rapporté.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.