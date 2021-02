Une photo époustouflante d’un serpent caché laisse les utilisateurs des médias sociaux remettre en question leur vision

CE serpent sournois a laissé les utilisateurs de médias sociaux remettre en question leur vision après s’être si bien cachés dans l’herbe.

Vous ne pourrez peut-être pas repérer le python du tapis côtier au début, mais regardez de plus près.

Les utilisateurs de Facebook ont ​​été invités à inspecter la parcelle d’herbe apparemment vide et à trouver le reptile caché dans un jeu hebdomadaire de « repérer le serpent ».

Le claquement époustouflant a laissé les gens perplexes et se demandent s’ils ont besoin d’un voyage chez les opticiens.

Certains utilisateurs ont réussi à le repérer, mais la plupart n’ont rien trouvé parmi la verdure.

Même après que Sunshine Coast Snake Catchers ait partagé une image balisée montrant le serpent en bas à droite de l’image, beaucoup étaient toujours ignorants.

Ceux qui pouvaient le voir devinaient au mieux de quel type de serpent il s’agissait.

Une personne a mal identifié la créature comme étant un vert oriental au centre de l’image – ce qui était incorrect, mais pas non plus où se trouve le serpent dans l’image.

D’autres suppositions incluaient un serpent d’herbe, un cobra royal, un serpent tigre et un brun de l’Est – mais les attrapeurs de serpents ont confirmé qu’il s’agissait d’un python de tapis côtier.

Avec l’herbe jouant des tours dans leur esprit, les autres ne pouvaient rien voir du tout.

Une personne a déclaré: «Je n’ai aucune idée, je ne peux même pas le voir.»

«Eh bien, je me faisais mordre et je me tenais dessus car je ne pouvais pas le voir avant d’avoir lu les commentaires», a ajouté une personne.

Quelqu’un d’autre a commenté: « Euh – je ne peux rien voir d’autre que des mauvaises herbes et des arbustes. »

La photo a laissé beaucoup de gens remettre en question leur vision.

Une personne a commenté: « Wow, vous avez beaucoup de beaux yeux, je ne peux même pas les voir avec des lunettes. »

Un autre a déclaré: « Je pense que j’ai besoin de nouvelles lunettes aussi encombrées si je peux les voir. »

Et un utilisateur pauvre était toujours perplexe, commentant: « Je suis désespéré – je ne peux même rien voir dans les cercles marqués. »