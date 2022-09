Une photo époustouflante d’un hibou camouflé dans la nature devient virale

Le camouflage est un terme utilisé lorsqu’un organisme se fond dans son environnement. Nous rencontrons souvent des casse-tête sur Internet, mettant nos cellules grises au défi de repérer des animaux camouflés sur des images virales. Et les hiboux sont très populaires dans cette tendance. On peut dire que les oiseaux de nuit ont une capacité étonnante à se fondre sans effort dans l’environnement. Vous n’êtes pas d’accord ? Une image virale sur Internet vous fera penser autrement.

Il est visible sur la photo que les plumes et le corps du hibou sont de la même couleur que l’arbre en arrière-plan. Le hibou se fond parfaitement dans l’écorce de l’arbre, ce qui donne l’impression que l’écorce a des yeux. L’image désormais virale a été partagée par un utilisateur de Twitter nommé Buitengebieden, qui prétend montrer le “côté positif” du site de microblogging.

Partageant la photo, l’utilisateur a simplement écrit “Camouflage”. Partagée le 21 septembre, l’image a accumulé plus d’un million de likes et des tonnes de réactions. De nombreux Twittertis ont poussé la tendance au camouflage un peu plus loin et ont partagé des images époustouflantes, qui ont des animaux camouflés.

Regarde:

Pouvez-vous repérer un léopard des neiges dans ce cliché ?

Ce camouflage incroyable de léopards des neiges ! pic.twitter.com/9PLWqDZ5F5 – DAPPER DON DHARSHI • KAMIL • (@SoloFlow786) 21 septembre 2022

L’un des utilisateurs de Twitter a donné son point de vue ROFL sur la tendance camouflage. Partageant l’image d’un ours, essayant de se cacher derrière un arbre, il a écrit : “Certains sont légèrement moins habiles à se cacher à la vue que d’autres…”

Certains sont un peu moins habiles à se cacher à la vue de tous que d’autres… pic.twitter.com/h5XQxyofQC — Myrha Cheval (@MyrhaCheval) 21 septembre 2022

Voici une autre image d’un hibou camouflage.

Ces oiseaux de nuit ont vraiment le dessus. Mais savez-vous pourquoi ils se camouflent ? Les hiboux utilisent cette technique pour s’intégrer à leur environnement et éviter d’être observés par leurs prédateurs. Ils l’utilisent également pour chasser des proies. Les hiboux sont des prédateurs d’autres petits oiseaux et animaux, ils se fondent donc dans leur environnement pour éviter d’être détectés par leur victime.

Laissez-nous vous dire, la couleur n’est qu’un aspect du camouflage. Le pelage ou les ailes de l’animal doivent également avoir le motif qui lui permet de se fondre dans l’environnement.

