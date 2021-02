Une photo effrayante montre à quel point il est vital pour les enfants de porter des maillots de bain aux couleurs vives, un enfant portant un maillot de bain bleu se révélant presque impossible à repérer.

L’image de ce qui semble être une piscine extérieure vide a, en y regardant de plus près, une légère ombre dans le coin droit.

La tache la plus sombre est un enfant vêtu d’un short bleu pâle nageant au fond de la piscine – qui était trouble à cause de la crème solaire.

La photo, téléchargée sur le groupe Facebook australien CPR Kids et rapportée par le Daily Mail, lance un avertissement sévère aux parents.

Le groupe Facebook était dirigé par des infirmières autorisées, dont l’une, l’infirmière Sarah Hunstead, a déclaré qu’il était «vital» de «superviser activement» les enfants et d’apprendre la RCR.

L’image avait été partagée plus de 200 fois et avait reçu des centaines de commentaires et de likes depuis sa publication vendredi.

«C’est si effrayant! Je ne pouvais pas du tout voir l’enfant », a répondu une femme.

«Oh mon dieu, c’est terrifiant», dit un autre.

Un troisième a écrit: «Cela me rend malade.

De nombreux parents inquiets ont souligné que les maillots de bain aux couleurs vives étaient difficiles à trouver lorsqu’ils achetaient leurs enfants, en particulier leurs garçons.

«Ce serait formidable si vous pouviez le dire au fabricant de maillots de bain!» on a écrit.

«Une fois que les enfants atteignent 7 ans, tout est bleu / noir / blanc.»

D’autres personnes suivant le groupe ont juré d’habiller leurs enfants exclusivement avec des maillots de bain fluorescents ou fluo, après avoir vu la photo inquiétante.

« Tous les futurs maillots de bain seront hideux et fluoro », a écrit une mère à son mari.

‘COMMENT TERRIFIER’

L’infirmière et directrice de CPR Kids Sarah Hunstead a déclaré au Daily Mail Australia qu’il était impératif que les parents «surveillent activement» leurs enfants s’ils étaient dans ou autour de la piscine.

«En ce qui concerne la supervision, vous devez toujours vous rappeler que même s’il y a beaucoup de gens autour, ils ne regardent pas nécessairement les enfants», dit-elle.

«Le« actif »est ce qui est important.

« Cela signifie que vous ne lisez pas, que vous n’êtes pas sur votre téléphone, que vous ne discutez avec personne d’autre. »

Une mère qui avait vécu un incident qui donne à réfléchir au bord d’une piscine pendant le week-end, a souligné la nature silencieuse et mortelle de la noyade infantile dans la section commentaires de la photo.

Elle était assise au bord de la piscine à regarder son enfant jouer, dit-elle, lorsqu’un homme assis à proximité a soudainement sauté dans l’eau.

«Il a attrapé mon enfant avant même que je me rende compte qu’il se débattait», a-t-elle écrit.

«Mon enfant n’a jamais fait de bruit. J’étais à portée de main et j’étais distrait par mes pensées.

Le conseil officiel de Royal Life Saving Australia a recommandé que des groupes d’adultes attribuent un « observateur de piscine » lorsque des enfants jouent dans l’eau.

Leur travail serait uniquement de garder un œil sur les enfants.

La noyade est la principale cause de décès accidentel chez les enfants de moins de cinq ans en Australie.