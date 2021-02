Une photo effrayante montre le suspect de Madeleine McCann, Christian B, posant dans un «  repaire où il a caché 8000 images d’abus d’enfants

Voici Madeleine McCann soupçonne Christian B debout dans l’usine abandonnée où 8 000 images de maltraitance enfantine ont été trouvées.

Le pédophile et violeur condamné, âgé de 44 ans, a été identifié comme l’homme responsable de l’enlèvement et du meurtre de Madeleine par la police allemande l’année dernière, mais n’a pas encore été inculpé.

Madeleine a disparu le 3 mai 2007, alors que sa famille était en vacances à Praia da Luz, en Algarve, au Portugal.

La photo jamais vue auparavant a été découverte par des journalistes de la télévision danoise après avoir retrouvé une ancienne ex-petite amie mystérieuse de 62 ans, identifiée dans le documentaire Prime Suspect: The Madeleine McCann Case qui est diffusé ce soir sur Discovery Plus.

Les flics ont fouillé l’ancienne usine de caisses à Neuwegersleben près de Hanovre en 2016 dans le cadre de leur enquête sur une fille disparue.

Ils ont fait la découverte écœurante d’images d’abus d’enfants sur une clé USB ainsi que de maillots de bain pour filles et de vêtements pour enfants dans un camping-car sur le site.

On pense que c’est le même véhicule que Christian B utilisait en 2007, lorsque Madeleine a disparu à l’âge de trois ans, et qu’il a dit plus tard à des amis qu’il était idéal pour «cacher la drogue et les enfants».

La clé USB a été retrouvée enveloppée dans un sac en plastique et sous le corps de son chien Charlie, décédé plus tôt.

La police a effectué une descente sur la propriété déserte tout en enquêtant sur la disparition d’Inga Gehricke, âgée de cinq ans, qui a disparu en mai 2015 et est toujours portée disparue. Elle a été surnommée la « Maddie allemande ».

Les agents n’ont trouvé aucune preuve liant Christian B à Inga et il n’a pas été inculpé de sa disparition.

Il a été emprisonné pour des images d’abus d’enfants trouvées sur les clés USB.

Christian B utilisait l’usine comme repaire secret pour bricoler des pièces de voiture volées et y emmenait souvent des copains à boire et y passait souvent la nuit avec sa petite amie identifiée uniquement comme M.

La femme – identifiée uniquement comme M dans le documentaire – a déclaré qu’elle avait rencontré Christian B à l’été 2009 après son retour du Portugal et vivait dans le camping-car.

Elle a dit: «J’étais à un bal pendant plus de 30 ans – j’avais 52 ans et il en avait 32. Je l’ai vu et nous avons commencé à parler. «Il m’a dit qu’il avait un camping-car et que je pouvais emménager avec lui. »

La femme a ajouté: « Il m’a emmené chez lui à Neuwegersleben et voulait que je prenne des photos. Il voulait que je fasse la place. Cela m’a fait me demander parce que tout était en ruine.

Il a alors commencé à boire de plus en plus et il rentrait à la maison à 2 et 3 heures du matin. À ce moment-là, j’en avais trop.

«Il était différent et je ne voulais pas qu’il soit près de moi. Alors nous nous sommes séparés. »

Christian B purge actuellement une peine de sept ans pour le viol d’une Américaine de 72 ans agressée en 2005 à Praia da Luz.

La série en trois parties sera disponible sur Discovery Plus.