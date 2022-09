Une photo bizarre d’un serpent noué a laissé les internautes perplexes. L’utilisateur de Reddit qui a partagé la photo en ligne a affirmé avoir trouvé le serpent mort dans le même état sur son porche. “Ce serpent qui s’est noué et est mort sur ma terrasse”, lit-on dans la légende du message. Sur la photo, on peut voir un serpent allongé immobile avec un nœud serré au centre de son corps. La cause du nœud reste inconnue mais un rapport de Newsweek affirme que cette espèce de la famille des reptiles se fait parfois du mal sans le savoir.

Cependant, le comportement ne serait remarqué que chez les espèces de la famille des reptiles qui s’enroulent autour de leurs proies pour les tuer comme les pythons ou les boas constricteurs. Si l’on en croit le rapport, il y a eu des incidents similaires signalés dans le passé en raison d’une condition médicale appelée maladie à corps d’inclusion (IBD). Notamment, la maladie provient d’un virus de type Ebola et a été découverte pour la première fois dans les années 1980. Selon les rapports, l’IBD affecte le système nerveux central des serpents, ce qui les fait s’enrouler autour d’eux-mêmes en forme de nœud et finit par mourir.

Selon le portail, les serpents qui sont détectés par les MICI affichent une variété de comportements étranges, notamment incapables de se retourner lorsqu’ils sont allongés sur le dos, regardant vers le ciel et bougeant agressivement la tête d’avant en arrière. Semblable à l’état « ivre », les serpents qui s’attachent sont incapables de dénouer le nœud par eux-mêmes. Cependant, il est important de noter que le nœud accidentel n’est généralement pas serré et que les MICI affecteraient également principalement les espèces de pythons ou de boas constricteurs.

Comme l’espèce du serpent mort sur la photo virale n’est pas précisée, la cause du nœud est difficile à déterminer. Pendant ce temps, un barrage d’utilisateurs de Reddit s’est également méfié de la photo. Beaucoup soupçonnent que la personne qui a cliqué sur l’image pourrait être celle qui a dû faire le nœud. Un utilisateur a commenté: “Bro, as-tu fait le nœud?”

Un autre a ajouté: «Avec l’expérience que j’ai avec les serpents, je dirais que je n’ai jamais vu un serpent se mettre dans un nœud dont il ne pouvait pas facilement sortir. Surtout pas serré? Comment un serpent pourrait-il honnêtement s’attacher (dans) un nœud serré comme celui-ci.

La photo a recueilli plus de 60 000 votes positifs sur la plate-forme de discussion et l’utilisateur de Reddit qui a partagé le message a affirmé qu’il avait trouvé le serpent dans le même état sur le pont dans la section des commentaires.

