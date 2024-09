Une photo d’une baleine en train de grignoter remporte le prix du Photographe océanique de l’année 2024

Rafael Fernández Caballero a été sacré photographe océanique de l’année 2024. Son image a stupéfié les juges avec son image captivante d’une baleine de Bryde prête à dévorer une boule d’appât en forme de cœur. Sélectionné parmi plus de 15 000 candidatures des meilleurs photographes océaniques du monde entier, le cliché de Caballero se distingue comme un puissant exemple de la merveille et du drame de l’océan.

Sa photo gagnante met en scène un moment rare et exaltant : une baleine de Bryde capturée quelques secondes avant de dévorer une masse tourbillonnante de poissons. Caballero décrit l’expérience en disant : « L’image capture peut-être le moment le plus spécial – et le plus fou – de ma vie. Cela me remplit de joie d’avoir vécu ce moment – ​​et d’avoir capturé cette image. »

Caballero a exprimé son immense fierté d’avoir été nommé Photographe océanique de l’année, qualifiant cela de « rêve devenu réalité ». Il a ajouté : « Faire partie de la meilleure compilation de photographies océaniques cette année – et recevoir le meilleur prix

« La reconnaissance – me pousse à continuer à croire en ce que je fais et à continuer à mettre en valeur les merveilles de l’océan. »

Le concours Ocean Photographer of the Year 2024 a récompensé une étonnante sélection de photographies marines, allant des rencontres avec la faune sauvage aux rappels frappants de l’impact humain. Parmi les images récompensées figuraient une boule d’appât attaquée à la fois par les airs et par la mer, des anguilles glissant sur des rochers à marée basse et un mahi-mahi capturé en pleine chasse.

Ces images saisissantes révèlent à la fois la beauté et la vulnérabilité de l’océan. Certaines images illustrent les liens humains, comme les défenseurs de l’environnement qui s’occupent des pépinières de coraux, tandis que d’autres, comme une pieuvre abritée dans un sac en plastique, mettent l’accent sur les menaces constantes qui pèsent sur la vie marine.

GAGNANT Photographe océanique de l’année 2024

Rafael Fernández Caballero

Basse-Californie du Sud, Mexique

Une baleine de Bryde sur le point de dévorer une boule d’appât en forme de cœur.

2ème place

Jade Hoksbergen

Île de Noss, îles Shetland

Un fou de Bassan, l’un des plus grands oiseaux marins des eaux britanniques, plonge dans l’eau pour attraper sa proie.

3ème place

Thien Nguyen Ngoc

Vietnam

Un bateau de pêche au large de Hon Yen, dont la longue traînée de fumée s’aligne parfaitement avec la forme des filets verts sous la surface.

En plus du prix principal décerné à Caballero, le prix Female Fifty Fathoms, créé pour récompenser les femmes pionnières de la photographie océanique, a été décerné à la photographe malaisienne Ipah Uid Lynn.

Lynn, revenant sur sa réussite, a déclaré : « Recevoir le prix Female Fifty Fathoms est un honneur incroyable et une validation de la passion et du dévouement que j’ai mis dans mon travail au fil des ans. C’est surréaliste et profondément gratifiant. C’est une reconnaissance qui va au-delà de la réussite personnelle ; elle souligne l’importance de raconter des histoires à travers la photographie et les voix des femmes dans ce domaine. Je suis vraiment honorée et inspirée à continuer de repousser les limites de ce que je peux capturer et partager avec le monde. »

Femme Cinquante brasses

GAGNANTE : Ipah Uid Lynn

Un requin-baleine entouré d’un banc de poissons tourbillonnant la nuit.

Les Maldives

Un petit gobie perché sur un délicat fouet marin.

Île de Romblon, Philippines

Un membre des Bajau tient une lance de pêche dans un bateau traditionnel en bois.

Île de Selakan, Malaisie

Un plongeur explore le monde sous-marin d’une forêt de mangrove.

Île de Selakan, Malaisie

Une crevette squelettique consomme sa proie.

Détroit de Lembeh, Indonésie

Un plongeur explore un système de grottes rempli de formations rocheuses complexes.

Bau Bau, Indonésie

Gros plan d’un poisson gobie curieux.

Île de Tenggol, Malaisie Un plongeur nage dans une petite caverne.

Île de Tenggol, Malaisie

Une murène sort de sa cachette dans un corail.

Île de Selakan, Malaisie Un grand banc de poissons chauve-souris nage à l’unisson.

Koh Tao, Thaïlande

Le concours Ocean Photographer of the Year, organisé par Oceanographic Magazine et Blancpain, vise à mettre en lumière la beauté fragile de l’océan et les photographes qui se consacrent à mettre en valeur ses merveilles. L’événement s’inscrit dans le cadre plus large de l’Ocean Commitment de Blancpain, un programme axé sur la sensibilisation, le soutien à la recherche scientifique et la mise en œuvre d’actions concrètes de conservation, telles que la création de zones marines protégées dans le monde entier.

Les photographies gagnantes, ainsi que leurs légendes et leurs crédits, seront présentées dans la première exposition Ocean Photographer of the Year 2024, qui ouvrira ses portes au Musée maritime national australien de Sydney le 28 novembre 2024, et d’autres expositions suivront début 2025. Vous pouvez voir toutes les images gagnantes sur le site du prix.