Une photo d’un chien de compagnie et des selfies font éclater un réseau international de trafic de drogue

Une photo d’un chien de compagnie nommé Bob et quelques selfies accidentels ont aidé les enquêteurs à démanteler un réseau international de trafic de drogue, qui a vu près de 75 millions de dollars de drogue arrêtés dans les rues d’Australie.

Selon la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, le trafiquant de drogue présumé Danny Brown utilisait une application de communication cryptée lorsqu’il a envoyé une photo de son chien à son copain et co-conspirateur présumé Stefan Baldauf.

La NCA a déclaré que Brown utilisait l’application EncroChat sous la poignée “throwthedice” pour communiquer avec Baldauf alors qu’ils prévoyaient de déplacer 448 kilogrammes de MDMA en Australie.

Le problème était que les autorités avaient intercepté certaines des communications entre les deux, y compris la photo de Bob.

“Ces hommes pensaient qu’ils étaient en sécurité sur EncroChat, mais mes officiers ont fait un travail superbe et minutieux pour rassembler les preuves contre eux grâce à un mélange de compétences de détective traditionnelles et modernes”, a déclaré Chris Hill, directeur des opérations de la NCA, dans un communiqué.

La NCA a déclaré que les enquêteurs ont pu pincer et zoomer sur la photo du bouledogue français et ont remarqué qu’il y avait un numéro de téléphone. Il s’avère que le numéro de téléphone appartient au partenaire de Brown et les enquêteurs l’ont utilisé, entre autres tactiques, pour lier Brown à un prétendu complot visant à expédier de l’ecstasy en Australie.

De plus, les deux hommes se sont également envoyés des selfies accidentels sur l’application EncroChat, permettant aux enquêteurs de les lier davantage au plan visant à cacher de la drogue dans le bras d’un excavateur avant de l’expédier vers le bas.

NCA a déclaré que Brown avait envoyé une photo de son téléviseur sur l’application cryptée mais n’avait pas réalisé que son reflet était clairement visible sur l’écran du téléviseur. Et pour une raison étrange, Baldauf aurait envoyé une photo d’un panneau de porte en laiton, qui montrait également son reflet sur la photo.

“Les selfies accidentels de Brown et Baldauf et la photo de Bob le chien étaient la cerise sur le gâteau pour prouver qui utilisait ces poignées”, a déclaré Hill.

Brown et son équipe avaient organisé une fausse vente aux enchères pour que l’expédition du matériel de construction rempli de drogue vers l’Australie semble légitime. La pelle a été expédiée en Australie en décembre 2020 et a mis trois mois pour arriver à Brisbane, selon la NCA.

Cependant, des agents des forces frontalières australiennes ont intercepté l’envoi, retirant les drogues présumées et refermant la machine avec un traceur GPS avant de lui permettre de continuer vers sa destination prévue.

Brown et Baldauf ont finalement été reconnus coupables de trafic de drogue avec trois autres hommes. Brown a été emprisonné pendant 26 ans tandis que Baldauf a été condamné à 28 ans de prison.

“La NCA travaille avec des partenaires au pays et à l’étranger pour protéger le public des dangers des drogues de classe A qui causent tant de misère dans les communautés au Royaume-Uni”, a déclaré Hill.