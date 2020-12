L’existence de deux rapports classifiés du Pentagone sur les OVNIS a été révélée, dont le contenu comprend une photo divulguée représentant un objet mystérieux planant au-dessus de l’Atlantique.

Le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés du DoD a publié les deux « rapports de position » du renseignement classifié en 2018 et à l’été de cette année, et ils ont largement circulé dans la communauté du renseignement américain, selon un compte rendu détaillé de The Debrief basé sur des entretiens avec plusieurs sources de renseignement. .

Le contenu surprenant des rapports de position comprenait une photo divulguée qui n’avait jamais été rendue publique auparavant, des récits de « phénomènes aériens non identifiés » (UAP) émergeant de l’océan et planant dans le ciel, et une admission que les origines extraterrestres des objets ne peuvent pas être gouvernées. en dehors.

« Ces révélations sont extraordinaires et donnent au public un véritable coup d’œil derrière le rideau quand il s’agit de la façon dont le gouvernement américain gère le problème des ovnis », a déclaré Nick Pope, qui a enquêté sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense, à DailyMail.com.

« Ce que ces nouvelles informations font, c’est confirmer que le gouvernement américain prend le phénomène OVNI plus au sérieux que jamais auparavant », a-t-il ajouté. «J’anticipe de nouvelles révélations sous peu.

Le Pentagone n’a pas immédiatement répondu à une demande de DailyMail.com demandant la confirmation de l’existence des deux rapports de position, ainsi que de l’authenticité d’une photo de cockpit divulguée incluse dans l’un des rapports.

Cette photo divulguée, publiée par The Debrief jeudi, a été incluse dans le rapport de position de 2018, ont déclaré deux DoD et une source de renseignement au média.

La photo divulguée a été capturée en 2018 au large de la côte est des États-Unis par un pilote militaire utilisant l’appareil photo de son téléphone portable, ont indiqué les sources.

La photo a été précédemment décrite comme représentant un « objet » en forme de cube « argent non identifié » planant au-dessus de l’océan à une altitude d’environ 30 000 à 35 000.

Il semble que l’image ait été capturée par l’opérateur des systèmes d’armes à l’arrière de ce qui semble être un avion de combat F / A-18.

Les experts ont été déconcertés par la photo, mais ont noté que l’objet ressemble quelque peu à une dropsonde GPS, un dispositif de profilage atmosphérique conçu pour être largué d’un avion, généralement au-dessus d’un ouragan.

L’objet a une forme similaire au parachute sur une dropsonde (ci-dessus) – mais les dispositifs atmosphériques plongent rapidement vers la terre, et aucun transpondeur GPS n’est vu pendre sous l’objet

Cependant, l’objet sur la photo n’a pas le transpondeur GPS qui pèse dessus comme le fait une dropsonde – et les dropsondes plongent vers la Terre à une vitesse de 10 à 12 mètres par seconde, plutôt que de planer dans les airs.

Il est possible que l’objet soit un autre type de ballon météorologique – mais le groupe de travail du Pentagone l’a trouvé suffisamment déconcertant pour être inclus dans son rapport.

Le rapport de 2018 aurait fourni un aperçu général du sujet des PAN et incluait des détails sur les précédentes rencontres militaires, ainsi qu’un aveu franc que l’origine de nombreux PAN n’a pas pu être déterminée.

En plus d’offrir une liste d’autres explications plus prosaïques, le rapport indiquait expressément qu’il y avait une possibilité légitime que l’UAP représente une technologie «étrangère» ou «non humaine».

Les révélations contenues dans un deuxième rapport révisé publié par le Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés plus tôt cette année ont été encore plus choquantes.

Le rapport a approfondi la possibilité que l’UAP puisse se déplacer librement dans les airs et sous l’eau, traversant l’océan sans être détecté et émergeant dans les airs à des vitesses incroyables.

Le rapport contenait une photographie « extrêmement claire » d’un avion triangulaire non identifiable qui a émergé de l’océan devant un pilote de chasse F / A-18 Hornet, ont déclaré des sources à The Debrief.

La récréation d’un artiste (ci-dessus) montre l’image du rapport 2020 telle que décrite par les sources: un grand triangle équilatéral avec des bords arrondis et de grandes « lumières » blanches sphériques dans chaque coin

Le chercheur Dave Beaty a créé cette image pour représenter l’objet tel que décrit par des sources qui avaient vu le rapport du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés.

Cette photo n’a pas été divulguée publiquement, mais l’artiste et chercheur Dave BeatyLa reconstitution de la montre le montre comme décrit par les sources: un grand triangle équilatéral avec des bords arrondis ou «émoussés» et de grandes «lumières» blanches parfaitement sphériques dans chaque coin.

La rencontre a eu lieu au large de la côte Est en 2019, selon des responsables qui avaient vu le dernier rapport.

Deux responsables ont déclaré que la photo avait été prise après que l’engin triangulaire ait émergé de l’océan et tiré vers le haut.

Les responsables affirment que le dernier rapport se concentre spécifiquement sur la possibilité d’embarcations «transmedium» capables de fonctionner à la fois sous l’eau et dans les airs.

Ce n’est pas la première fois que des observations militaires suggèrent l’existence d’une UAP transmedium.

En 2017, l’ancien commandant de la marine David Fravor a parlé de la tristement célèbre rencontre avec l’USS Nimitz « Tic Tac » survenue au-dessus du Pacifique en 2004.

Fravor dit qu’il volait dans un F / A-18F Super Hornet lorsqu’il a établi un contact visuel avec l’objet, qui semblait être juste en dessous de l’eau, avant qu’il n’émerge et ne filât hors de vue lorsqu’il a essayé de s’en approcher.

L’objet était lisse, blanc et oblong et n’avait ni ailes ni moteurs visibles, a déclaré Fravor. Il a déclaré au New York Times que l’expérience l’avait laissé « assez bizarre ».

Le commandant de la marine David Fravor et le capitaine de corvette Jim Slaight volaient à environ 100 miles au large de San Diego (photo) dans chacun de leurs F / A-18F Super Hornet (photo) lorsqu’ils ont rencontré un objet volant non identifié décrit comme un « Tic Tac ‘

En août de cette année, le Pentagone a officiellement reconnu l’existence du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, qui a rédigé les deux rapports récemment révélés.

« Le ministère de la Défense et les départements militaires prennent très au sérieux toute incursion d’aéronefs non autorisés dans nos champs d’entraînement ou notre espace aérien désigné et examinent chaque rapport », a déclaré le Pentagone dans un communiqué à l’époque.

Cependant, un e-mail interne obtenu par The Debrief montre que près d’un an avant l’annonce du DoD, les plus hauts niveaux de l’armée américaine étaient déjà informés sur l’UAP.

L’e-mail, obtenu via une demande FOIA, montre un échange du 16 octobre 2019 entre l’ancien vice-chef des opérations navales, l’amiral Robert Burke, et l’actuel vice-chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Stephen ‘Steve’ Wilson.

L’amiral Burke dit au général Wilson: « Je vous recommande de prendre le mémoire que je viens de recevoir de notre directeur du renseignement naval VADM Matt Kohler, sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP). SECNAV [Secretary of the Navy] recevra le même brief demain à 10 heures.

Dans un e-mail de 2019, l’ancien vice-chef des opérations navales, l’amiral Robert Burke (à gauche) a conseillé au vice-chef d’état-major actuel de l’armée de l’air, le général Stephen ‘Steve’ Wilson (à droite) de prendre un briefing qu’il venait de recevoir concernant les phénomènes aériens non identifiés. (UAP)

Le «SECNAV» aurait été alors secrétaire de la Marine, Richard V. Spencer, qui a été limogé environ un mois plus tard en raison de différends concernant la cour martiale de Navy SEAL Eddie Gallagher.

L’année dernière, le Comité spécial du Sénat sur le renseignement a reçu son propre briefing confidentiel sur l’UAP – et le comité a demandé au Pentagone de publier un rapport non classifié sur de telles rencontres. La demande n’est cependant pas contraignante.

«Les gens savaient que le comité du renseignement du Sénat avait exigé un rapport du directeur du renseignement national et qu’un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés avait été mis en place», a expliqué Pope, l’expert britannique en OVNI, à DailyMail.com.

« Ce que nous avons maintenant, c’est un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses et de ce que ce groupe de travail a fait », a-t-il ajouté.

« J’ai été vraiment surpris de voir certaines de ces informations dans une publication open source et je pense que certaines personnes au sein de la communauté de la défense et du renseignement naviguent très près du vent ici pour discuter de questions hautement classifiées », a déclaré Pope. « Je ne serais pas surpris s’il y avait une enquête de fuite en cours au Pentagone à ce sujet. »

Alors que la communauté du renseignement est tenue d’accorder au Congrès l’accès aux informations classifiées, seule la branche exécutive a le pouvoir de déclassifier les informations de sécurité nationale afin de les rendre publiques.

«Le président Trump a laissé entendre qu’il connaissait un grand secret sur les ovnis, qu’il pourrait déclassifier», a déclaré le pape. «Cela pourrait s’avérer être la clé à molette ultime pour la nouvelle administration!