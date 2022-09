Une photo d’horreur montre un masque à gaz utilisé pour étouffer les victimes dans les donjons “médiévaux” de Poutine où “des centaines de personnes ont été torturées”

Des masques à gaz avec des trous de respiration couverts ont été placés sur la tête des victimes ukrainiennes par les Russes dans des actes de torture « médiévaux », prétend-on.

Les voyous de Vladimir Poutine sont accusés d’avoir torturé des “centaines” de victimes détenues dans les cachots d’un poste de police en Ukraine occupée, en utilisant des méthodes barbares pour leur infliger un maximum de souffrances.

L’un des masques à gaz aurait été utilisé pour torturer des prisonniers ukrainiens

Des cellules utilisées par les Russes pour garder en captivité des centaines d’Ukrainiens ont été découvertes à Izyum Crédit : Twitter/@TarasBerezovets

La chaise électrique artisanale aurait été utilisée pour torturer les Ukrainiens Crédit : Twitter/@TarasBerezovets

Des preuves horribles de nouveaux crimes de guerre émergent de la ville nouvellement libérée d’Izyum après que les Russes ont fui une avancée ukrainienne fulgurante, y compris des fosses communes ainsi que des chambres de torture.

Une chaise électrique artisanale a été utilisée pour infliger des chocs sauvages aux captifs ukrainiens tandis que d’autres ont été castrés avant d’être tués.

Taras Berezovets, qui sert dans la brigade Ivan Bohun des forces spéciales de l’armée ukrainienne et est le porte-parole de l’unité, a maintenant révélé d’autres méthodes de torture barbares qu’il a rencontrées.

“Ils ont également torturé des gens avec des masques à gaz – nous en avons trouvé deux”, a-t-il déclaré au Sun Online.

« Dans cette torture, vous mettez le masque à gaz sur la tête et fermez les trous pour qu’ils ne puissent pas inhaler – pour étouffer les gens.

“C’est de la cruauté du Moyen Âge comme l’Inquisition espagnole. Nous en avons été choqués.”

Berezovets a déclaré que les méthodes de torture qu’il a rencontrées ont les caractéristiques des services secrets du KGB de l’ex-Union soviétique, dans lesquels Vladimir Poutine a servi comme officier.

“C’est exactement ce que le KGB a utilisé pour la torture, la suffocation et les décharges électriques. Le KGB l’a utilisé pendant de nombreuses décennies. Rien n’a changé.”

Berezovets a déclaré qu’au sous-sol du poste de police, il était tombé sur une dizaine de cellules et au-dessus d’environ “quatre étages de plus avec des salles de torture et des salles d’interrogatoire”.

Dans une vidéo qu’il a prise, on peut voir l’un des masques à gaz assis sur une boîte dans l’une des pièces où la torture aurait commencé, peu après que les Russes se soient emparés de la ville au début de la guerre.

Il a dit que tout au long de l’occupation russe, des « centaines » de personnes ont été détenues dans des cellules sordides avant d’être traînées dehors et torturées.

« Nous savons que si nous parlons de cette prison secrète d’Izyum, nous savons qu’il y avait 24 personnes dans une cellule.

« Les Russes ont été très précis dans la documentation de leurs crimes, de sorte que la police a reçu des documents avec tous les noms des prisonniers.

C’est exactement ce que le KGB utilisait pour la torture… Rien n’a changé Taras Bérézovets

« On peut parler d’au moins plusieurs centaines de personnes qui ont été détenues dans cette prison secrète. Je sais que plusieurs centaines ont été torturés.

“Les documents n’ont pas été détruits par les Russes, ils sont donc entre les mains des enquêteurs ukrainiens.”

Berezovets a déclaré avoir ressenti de la “haine” lorsqu’il a découvert les preuves des crimes russes.

“Quand j’ai regardé dans les cellules, je suis tombé sur des uniformes de l’armée ukrainienne, alors ils ont gardé des prisonniers de guerre et ils les ont torturés là-dedans”, a-t-il déclaré.

“Quand vous le voyez, vous voulez la haine et vous voulez vous venger et riposter à tout prix.”

L’horreur qui se dévoile peu à peu à Izyum, charniers et récits de sadisme russe, ressemble désormais à Bucha, l’une des premières zones libérées.

Lorsque les Russes ont été chassés de la ville près de Kyiv, des fosses communes ont commencé à être découvertes, révélant des tortures infligées aux Ukrainiens avant qu’ils ne soient tués.

Les enquêteurs ont déclaré que presque tous les corps exhumés des 450 fosses communes d’Izyum présentaient des signes de torture, y compris de castration.

Yevheny Yenin, premier vice-ministre ukrainien des Affaires intérieures, a déclaré: “Nous continuons à trouver des corps avec des signes de mort violente – ils sont nombreux.

“Il s’agit notamment de côtes cassées et de crânes fissurés, d’hommes aux mains liées, de mâchoires cassées et d’organes génitaux sectionnés.”

Oleg Synehubov, gouverneur de la région de Kharkiv, a ajouté : “Certains des morts présentent des signes de mort violente. Il y a des corps aux mains liées et des traces de torture.

“Il a également été découvert que le défunt avait des blessures causées par des explosifs, des éclats d’obus et des coups de couteau.”

Les prisonniers ont été gardés dans le sous-sol du poste de police et torturés, affirme-t-on Crédit : Getty