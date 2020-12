Un vétéran photographié ayant du mal à respirer avec le COVID-19 est décédé dans un hôpital du Minnesota, a annoncé sa famille.

L’image déchirante de Michael Wright prise à la fin du mois dernier le montrait sur le ventre en position couchée pour essayer d’améliorer sa capacité pulmonaire.

Son état avait été décrit comme « s’améliorant » lors de sa publication par The Star Tribune le 22 novembre.

Mais dans une page GoFundMe créée pour aider sa famille, il a été annoncé que Wright était décédé plus tard du virus le 8 décembre.

Michael Wright est décédé dans un hôpital du Minnesota annoncé par sa famille. Cette image déchirante de Wright prise à la fin du mois dernier le montrait sur le ventre en position couchée pour essayer d’améliorer sa capacité pulmonaire.

Dans une page GoFundMe créée pour aider sa famille, il a été annoncé que Wright était décédé plus tard du virus le 8 décembre. Il est photographié avec sa femme Lynn

Wright avait été admis à l’hôpital Regions de St. Paul le 10 novembre, a déclaré sa belle-fille Miranda Carlson.

Elle a écrit: « Il a des antécédents de bronchite chronique, ce qui le rendait bien sûr à haut risque. Il avait développé une pneumonie et finalement ses organes ont commencé à tomber en panne.

Le 8 décembre 2020, le Seigneur a ramené Michael chez lui au paradis. Heureusement, ma mère a pu être à ses côtés pendant que le Seigneur le ramena au paradis.

Wright a été décrit par Carlson comme un «vétéran, mari, fils, père, père bonus et grand-père».

Wright a été décrit par Carlson comme un «vétéran, mari, fils, père, père bonus et grand-père». Il est photographié avec sa femme

Elle a ajouté: « Cette douleur ne ressemble à rien de ce que ma mère a jamais ressenti.

En plus de pleurer une douleur si incroyablement crue, elle fait face à des inquiétudes quant aux dépenses auxquelles elle devra désormais faire face. Michael n’avait que 54 ans et ma mère seulement 48 ans, ils n’ont jamais prévu ça, ils ont planifié une longue et belle vie ensemble.

Partageant l’image, Jake Tapper de CNN a déclaré: « L’une des difficultés à exprimer à quel point cette pandémie est horrible continue d’être l’incapacité de le faire visuellement de manière cohérente. »

La photographe qui a pris l’image, Leila Navidi, a tweeté: « Pour ceux qui se souviennent de ma photo de Michael Wright luttant pour respirer aux soins intensifs le mois dernier, une mise à jour: il a tragiquement perdu sa bataille contre COVID plus tôt cette semaine.

«J’espère que la photo de Michael a sauvé des vies.

Les responsables de la santé du Minnesota ont signalé samedi 67 décès supplémentaires de COVID-19 et plus de 4400 cas de coronavirus.

Il y a eu 1 354 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans le Minnesota au cours des deux dernières semaines, ce qui se classe au deuxième rang du pays pour les nouveaux cas par habitant, selon les chercheurs de l’Université Johns Hopkins. Une personne sur 175 dans le Minnesota a été testée positive la semaine dernière, selon le COVID Tracking Project.

Les résidents des établissements de soins de longue durée et des résidences-services sont à l’origine de 37 des nouveaux décès annoncés et de 2 856 décès depuis le début de la pandémie.

Depuis que le virus a commencé à infecter les résidents du Minnesota en mars, l’État a signalé 375 398 cas positifs, 19 428 hospitalisations et 4 359 décès.

Ce nombre de décès est le 21ème le plus élevé du pays dans son ensemble et le 27ème le plus élevé par habitant avec 79 décès pour 100000 personnes, selon le COVID Tracking Project.