Une photo de Mars montre le plus grand volcan du système solaire en image envoyée à la maison par la sonde Hope des EAU

Une première photographie de la surface de Mars a été envoyée à la maison par la sonde des Émirats arabes unis, Hope, montrant, entre autres, Olympus Mons – le plus grand volcan connu de notre système solaire. L’image a été envoyée sur Terre par Hope le mercredi 10 février, après son entrée sur l’orbite martienne la veille. La sonde se trouvait à une hauteur de près de 25 000 kilomètres au-dessus de la surface martienne, lorsqu’elle a capturé le volcan qui s’est éclaté dans un lever de soleil martien. L’espoir est la première sonde arabe de l’histoire et, parmi les observations scientifiques, il a pour objectif d’encourager la jeune génération des Émirats arabes unis dans des projets d’exploration spatiale.

Olympus Mons est le plus gros blister de surface de ce type à proximité de la Terre. C’est le plus grand volcan de notre système solaire et la deuxième plus grande montagne de l’ensemble des planètes et de leurs satellites. Le volcan se trouve dans une zone volcanique sur la surface martienne qui contient 12 volcans – Olympus Mons inclus. La montagne volcanique mesure environ 25 kilomètres de haut, soit presque trois fois la hauteur du mont Everest, le plus haut sommet de la Terre. Le cratère du volcan s’étend sur 80 km à son embouchure, ce qui le rend environ 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre – Mauna Loa.

أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ La première photo de Mars capturée par la toute première sonde arabe de l’histoire, à 25 000 km au-dessus de la surface de la planète Rouge pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF– SA Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 février 2021

Marquant cet exploit, le Premier ministre des Émirats arabes unis et le prince héritier de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, ont tweeté la photo envoyée à la maison par l’enquête Hope des Émirats arabes unis. Cette dernière est la première des trois sondes martiennes à être entrées sur l’orbite de la planète ces derniers mois, aux côtés des États-Unis et de la Chine également. La sonde Hope transporte à bord trois instruments scientifiques clés, qui ont été réglés pour étudier le temps martien et capturer des points de données fins sur les conditions météorologiques et les influences sur Mars.

La photo envoyée à la maison par Hope montre la plaque volcanique avec Olympus Mons, dans l’hémisphère supérieur progressivement ensoleillé de Mars. Le plus proche voisin de la Terre a également été un candidat fort pour avoir soutenu la vie à un moment donné de son passé, ce qui en a fait un domaine d’intérêt majeur pour les missions spatiales à travers le monde.