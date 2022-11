Une photo de chiens d’assistance dressés pour assister à une pièce de théâtre est tout ce que vous devez voir aujourd’hui

Une photo virale de chiens assis dans une salle de cinéma a fait fondre plusieurs cœurs en ligne. L’adorable photo a été partagée par un utilisateur de Twitter qui a affirmé que tous les cabots présents sur la photo étaient des chiens d’assistance. Ils ont été obligés de s’asseoir patiemment dans leurs services dans le cadre de leur formation. Apparemment, ils regardaient une pièce musicale interprétée par des acteurs de théâtre. “Des chiens d’assistance entraînés à assister à une pièce de théâtre ! Il y a des acteurs sur scène qui jouent une comédie musicale pour un théâtre plein de chiens”, a écrit l’utilisateur à côté de la photo.

Les chiens d’assistance en question appartenaient à différentes races, allant des Golden Retrievers aux caniches, et plus encore. Si l’on se fie à la photo, il semble que les adorables cabots apprennent à aider leurs propriétaires à se déplacer dans le théâtre sans déranger les autres. Un théâtre est un endroit où les chiens peuvent être exposés à différentes stimulations, notamment des bruits forts, des lumières sombres et divers mouvements. Il peut devenir difficile pour les chiens d’assistance de rester calmes dans des espaces restreints pendant une longue période. Pour relever le défi, on peut voir ces chiens d’assistance apprendre à se comporter dans des espaces restreints, sauf que la photo de leur séance d’apprentissage s’est avérée si mignonne qu’elle a fini par devenir virale sur Internet. Jetez-y un œil ici :

En un jour, la photo a amassé plus de soixante-cinq likes sur le site de micro-blogging. Un utilisateur saluant la photo comme “incroyable” a partagé son expérience personnelle en écrivant : “J’ai amené mon chien d’assistance à une émission que je dirigeais et il a si bien réussi que quelqu’un dans l’émission a dû crier “Aide” encore et encore. Cela lui a causé une grande détresse! Ceci est incroyable!”

Un autre a commenté: “Je pense que c’est ma photo préférée sur Internet.”

Un autre a ajouté: “C’est tout simplement la meilleure photo des meilleurs chiens.”

Pendant ce temps, un utilisateur a plaisanté: “Et à la fin de l’émission, il y avait des pa-pattes tonitruantes!”

Un autre a écrit: «Certains ont l’air un peu ennuyés et certains semblent prêter une attention particulière à la comédie musicale. Je l’aime.”

Les chiens d’assistance sont ceux qui aident les personnes handicapées à mener une vie indépendante.

