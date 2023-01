Une photo choquante montre le chauffeur-livreur le plus négligent du monde qui dépose un colis de 10 kg sur le bébé qui dort à l’intérieur du landau

Une maman a été stupéfaite après qu’un chauffeur-livreur bâclé ait jeté un colis de 10 kg sur son bébé endormi.

La mère de l’enfant avait laissé son bébé endormi dans la poussette à l’extérieur de sa maison lorsque le gros paquet Hello Fresh a été déposé sur le bébé.

Une photo montre l’énorme boîte d’épicerie posée sur le buggy gris devant la porte d’entrée de la mère Crédit : Instagram

Le parent furieux a fustigé le postier pour “n’avoir aucune honte”.

Elle a déclaré dans un post Instagram: “Félicitations, vous avez écrasé un bébé endormi dans son landau avec un colis de 10 kg et n’avez aucune honte.

« Dieu merci, le bébé va bien ! Plus jamais !

La blogueuse Camilla Gervide a partagé l’incident choquant sur son site Web et a déclaré que la mère s’était plainte à Gordon Delivery, la société responsable.

Elle a affirmé que la mère, de Suède, s’était initialement vu offrir 250 couronnes suédoises – l’équivalent de 20 £ – en compensation.

Camilla a déclaré que le bébé était heureusement indemne – mais a déclaré que “cela aurait clairement pu avoir des conséquences beaucoup plus graves”.

Mikael Sahlsten, un porte-parole de l’entreprise, a déclaré que le chauffeur voulait laisser le colis dans un endroit sec et pensait que la poussette était un endroit approprié.

Il a déclaré au journal Aftonbladet que le chauffeur n’avait pas vu le bébé endormi et était “très désolé” de la situation.

Le chauffeur-livreur est ensuite retourné à la maison pour s’excuser et a apporté des fleurs et du chocolat à la maman.

Sahlsten a déclaré: “Lorsque personne n’a ouvert, le chauffeur a voulu laisser le colis sur le pas de la porte, mais il pensait que la surface était trop humide.

“Alors il a pensé que le landau serait plus pratique. Il n’a pas vu le bébé.

“La mère nous a appelés immédiatement et nous avons tout de suite pris contact avec le chauffeur.

“Il était vraiment désolé pour tout ça. Il est retourné chez le client et s’est excusé avec des fleurs et des pralines.

“Il voulait aussi savoir comment allait l’enfant.”

Dans une mise à jour sur Instagram, la mère a déclaré qu’elle avait reçu deux livraisons gratuites – et que le chauffeur était “presque en larmes” à sa porte lorsqu’il est venu s’excuser.

La coutume de laisser les bébés seuls à l’extérieur est répandue en Suède et dans d’autres pays scandinaves – même par temps relativement froid.

Les parents croient que l’exposition des tout-petits à l’air frais les aidera à dormir plus longtemps et à développer un système immunitaire plus fort.